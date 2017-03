El aplazamiento de las oposiciones a maestro en Asturias es «irreversible»

El consejero de Educación del Gobierno asturiano, Genaro Alonso, ha dicho este martes que no hay cambios en las previsiones del Ejecutivo en lo relativo a oposiciones a maestro y que no habrá, por tanto, procesos de selección en este año 2017. "El aplazamiento es irreversible", ha dicho el dirigente asturiano a través de unas declaraciones distribuidas por el Ejecutivo asturiano. En su opinión, el Gobierno de España, del PP, quiso a las comunidades autónomas "como rehenes" para negociar los presupuestos. "Pero no ha conseguido su objetivo, lo que ha conseguido es que no podamos convocar oposiciones por su irresponsabilidad y su falta de sensibilidad con los aspirantes y opositores", ha lamentado Genaro Alonso.

La intención del Ejecutivo asturiano era, ha insistido, la de convocar el máximo de plazas que permitiera la tasa de reposición y esperaron hasta el 15 de marzo. Una vez pasada esa fecha tomaron la decisión de no convocar las oposiciones ahora ya es tarde. "No damos marcha atrás, nos parece un tema muy serio", ha indicado el dirigente asturiano.