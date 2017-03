La decisión de aplazar las oposiciones en Asturias es «firme e irreversible»

El consejero de Educación, Genaro Alonso, ha asegurado hoy que el decreto que el Gobierno aprobará el próximo día 31 para que las comunidades autónomas puedan convocar este año oposiciones de profesorado no universitario "llega tarde" y no va a alterar la decisión "firme e irreversible" de no convocarlas este año en el Principado.

«Que haya decreto o no, no va a modificar nuestra decisión pero sí será habilitante para convocar la oferta pública de empleo y que su ejecución sea para 2018 o 2019», ha afirmado el consejero nada más conocerse la decisión del Gobierno de aprobar el Real Decreto que posibilitará la convocatoria de oposiciones para infantil y primaria.

El titular asturiano de Educación ha acusado también al Ministerio de Educación y al Gobierno central de «haber tomado como rehenes a las comunidades autónomas» para la aprobación de los presupuestos en lo que, en su opinión, ha sido «una manera de proceder muy poco correcta».

Alonso ha reconocido que se pueden simultanear las oposiciones de Infantil y Primaria con las previstas para Secundaria el próximo año, aunque ha advertido de que «otra cosa es que sea conveniente y que se pueda asumir un volumen que se prevé altísimo» de opositores.

En su opinión, «no pasaría nada por dilatar su ejecución a 2019», ha afirmado el consejero, que considera «determinante» que se coordine con otras comunidades autónomas la celebración de ese proceso selectivo en Infantil y Primaria.

Alonso ya había dicho el pasado día 15 que no habría convocatoria de oposiciones docentes para Infantil y Primaria en Asturias dada la inseguridad jurídica existente y el 'efecto llamada', que podría ocasionar que se presentasen más de 20.000 aspirantes.