«Un tal Pelayo» en el libro de texto

Cuando el libro de texto de Historia de España de la Editorial Akal destinado al alumnado de segundo curso de Bachillerato cayó en manos del diputado regional de Foro Pedro Leal, «sencillamente, no daba crédito». Porque, al abrirlo por el capítulo 3, dedicado a 'La península ibérica en la Edad Media: los reinos cristianos' y, más concretamente, al reino astur, se topó con que sus autores se referían a su primer monarca como «un tal Pelayo».

Pero es que ahí no queda el agravio, porque, a renglón seguido, se dice a los estudiantes que la batalla de Covadonga fue «una continuación de las muchas escaramuzas que venían produciéndose, desde mucho tiempo atrás, entre cántabros y vascones y las guarniciones romanas y visigóticas del valle del Duero». Resumido por Pedro Leal: «No hay por dónde cogerlo». Así que la formación política se ha dirigido a los gobiernos de España y del Principado para saber «quién vela por el rigor en la formación de los estudiantes españoles, al obligar a los padres a adquirir textos de editoriales que responden a versiones inadmisibles de la Historia de Asturias, sus orígenes y monarcas». O, según la pregunta formulada en la Junta General del Principado y en el Senado (a través de la senadora Rosa Domínguez de Posada), «qué tipo de control y, en su caso, de autorización realiza o puede realizar la a administración educativa, a través de sus competencias de inspección, sobre el contenido de los libros de texto».

Un contenido que, a decir de Pedro Leal, es «totalmente improcedente, como lo es la manera en el que se denomina al primer monarca asturiano», al que se le apea del 'don' sin ningún miramiento y también «inexacto», como demuestra el hecho de que, «durante esas escaramuzas musulmanas, los romanos hacía tiempo que ya no andaban por aquí».

Unas escaramuzas, por cierto, en las que solo se menciona a cántabros y vascones. «¿Y los astures?», se pregunta el parlamentario y a la sazón «apasionado de la Historia». Son, explican en Foro, «boutades» como que «el mito de Santiago fue potenciado por la Corona por razones ideológicas y económicas», una teoría compartida por quienes destacan el carácter propagandístico de la ruta jacobea a la hora de consolidar internacionalmente el prestigio del reino. «Pero es que, además de los errores a la hora de referirse a episodios fundamentales del reino astur, también hay olvidos en cuestiones como sus capitales, ya que únicamente mencionan Oviedo y Cangas de Onís, obviando otras como Pravia», apunta Leal. Y, aunque no se le escapa que sobre Pelayo y la batalla de Covadonga son muchas las incógnitas que aún planean, a medio camino entre la historia y la leyenda, eso no justifica «que los libros de Bachillerato no sean homologados» antes de llegar a manos de estudiantes que deberán enfrentarse a las pruebas de acceso a la universidad con semejante bagaje formativo. Así que los de Foro no tienen la menor duda sobre la nota que ellos otorgan a libros de texto como el de Akal: «Muy deficiente».