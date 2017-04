El Principado asegura que el problema de la Academia de la Llingua «está resuelto»

El consejero de Educación y Cultura, Genaro Alonso, ha afirmado que el "problema" sobre el estatus jurídico del presupuesto de la Academia de la Llingua, así como sobre su emplazamiento (en la sede del monasterio de San Pelayo, en Oviedo) "está resuelto". En declaraciones a los medios, antes de participar en el Congreso Internacional de Educación Inclusiva, el consejero ha explicado que la Academia de la Llingua recibirá su presupuesto anual como "una transferencia", y no como una subvención, y que los gastos del local los seguirá pagando la Consejería de Hacienda.

Según Alonso, "hubo unos cambios en la interpretación del sistema de financiación", dado que había dudas sobre si sería una transferencia o una subvención". "Será una transferencia", ha recalcado, "y será la misma cantidad que venían recibiendo, y el local lo seguirá pagando la consejería de Hacienda a través de esta transferencia", ha zanjado.

Conciertos educativos

Con respecto a la negociación de los conciertos educativos, Alonso ha calificado de "razonada, no arbitraria y justificada", la propuesta de la Consejería, "de acuerdo con criterios objetivos y medibles". "A pesar de esos criterios hemos tenido en cuenta otros factores, para no aplicarlos mecánicamente, sino teniendo en cuenta singularidades, como la ubicación o el alumnado que atiende (cada centro)". "También otro como es la progresión de los alumnos", ha añadido, "ya que en el caso de un centro que no cumple con la ratio, pero la alcanza en los dos o tres próximos años, abogamos por mantener ese concierto".

El consejero quiere "que las dos redes convivan armónicamente, pero la caída demográfica deben soportarla ambas redes y no una de ellas (en referencia a la pública)".