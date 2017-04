El Principado elabora un decreto que integra medidas de atención a la diversidad en Educación

El consejero de Educación, Genaro Alonso, ha subrayado hoy que el Principado trabaja en la elaboración de un decreto que integre las diferentes medidas de atención a la diversidad, que permitirá dar a todos los alumnos "lo que necesitan", y sobre todo a los que más lo precisan.

Así lo ha dicho en declaraciones a los periodistas en los prolegómenos de la apertura del XIV Congreso Internacional de Educación Inclusiva que hasta el 5 de abril reunirá en la capital asturiana a cerca de un millar de profesionales, investigadores, profesores, estudiantes, entidades y movimientos asociativos.

El Palacio de Exposiciones y Congreso Ciudad de Oviedo acoge desde hoy la cita organizada por el área de Didáctica y Organización Escolar del Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad asturiana en colaboración con el Centro Unesco del Principado.

Junto al consejero ha asistido a la ceremonia de apertura el alcalde de Oviedo, Wenceslao López, y el rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García Granda, además de autoridades y representantes del Ministerio de Educación, de la Organización de Estados Iberoamericanos, y de la Oficina Internacional de Educación de la Unesco.

Alonso ha destacado la apuesta por la equidad que permita apoyar a todos los alumnos según sus necesidades por lo que ha considerado "importante" la celebración del Congreso, justamente centrados en los que "más lo necesitan".

En relación a la equidad, ha abundado que la administración regional está trabajando en un documento sobre ésta a través de un decreto que supone una disposición reglamentaria que pretende integrar las diferentes medidas de atención a la diversidad que existen a veces de un modo disperso para darle coherencia y una conexión para ponerlas a disposición de los alumnos. Ha indicado que la educación inclusiva conecta con los principios "más esenciales" de la forma de entender la enseñanza por parte de la Consejería, que apuesta por un sistema "integrador para todos".

Por su parte, el rector de la Universidad de Oviedo ha declarado que la inclusión es algo que no debería estar en discusión, y ha defendido la investigación de todas las capacidades de las personas. "No me gusta hablar de discapacidad, sino de descubrir las capacidades", ha dicho García Granda, que ha agregado que "muchas veces hay genios donde no se ve la normalidad".

La institución docente asturiana mantiene una ilusión por incrementar la participación de "esas personas llamadas un poco diferentes, que seguramente son mejores".

Sobre el contrato-programa que la Universidad de Oviedo espera firmar con el Gobierno regional, García Granda ha dicho que tiene la promesa de que va a recibir una propuesta con una serie de indicadores por parte del Principado.

"Ya lo dije siempre, no sé si lo lograremos, pero creemos que no debemos de perder en este tipo de maniobras y que debemos de tener un avance del contrato-programa en 2017", ha concluido el rector, que ha adelantado que desconoce si "será posible" lograrlo, aunque lo seguirá "reclamando".