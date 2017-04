La concertada pide que se apliquen los mismos criterios de reducción de unidades que la pública

A las once de la mañana, hora en la que comenzaba la segunda reunión para negociar las ayudas públicas de los colegios concertados, los delegados sindicales de los centros afectados por el 'tijeretazo' de 32 aulas se concentraban frente a la consejería.

Detrás de una pancarta en la que se podía leer 'Mantenimiento del empleo, mantenimiento de los conciertos educativos', el colectivo ha reclamado al departamento de Genaro Alonso que en la reducción de unidades se apliquen "los mismos criterios que en la enseñanza pública". Se refieren a que la ratio media por concejo que ha tomado como referente Educación no se corresponde con la resolución que publicó en su día y que hacía mención expresa al número de alumnos por profesor en el aula. Para la negociación, ese' factor profesor', dicen, desaparece. Y, según detallan los delegados sindicales de Otecas, USO y FSIE, resulta trascendental, porque la cifra de aulas que se perderían sería significativamente menor. Según los cálculos de Otecas, pasarían a ser solo cinco las afectadas. Esa proporción es fundamental no solo para los convenios del próximo curso, sino también para los siguientes, pues es el dato al que se va a aferrar la consejería para renovar o no las ayudas. Cabe recordar que el acuerdo de conciertos se extiende, en esta ocasión, a seis años, aunque será revisable a lo largo de dicho periodo.

Añaden que esa ratio media es eso, una media, "en la que la mitad de los colegios públicos están por debajo y a nosotros se nos exige estar en el promedio. Por lo tanto, no se están utilizando los mismos criterios". También apuntan a que hay centros que la superan y que "aun así, la Administración les está suprimiendo aulas.

Eso es pensar en la concertada como una enseñanza subsidiaria". Las declaraciones corresponden a Juan Luis Barrera, secretario de Acción Sindical de Otecas, quien afirmó -como lo hizo ayer su secretario general, Juan Luis González- que "la pérdida de empleos va a ser considerable". Su sindicato calcula que, de mantenerse los números, desaparecerían 45 para el próximo curso y unos 250 en un plazo de trece años, pues, a futuro, la supresión de unidades conlleva la eliminación de toda una línea. De ahí que pidan, como también reclama USO, la apertura de una negociación ya, y que no se posponga.