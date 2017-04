El recorte de 76 aulas pone en pie de guerra a la enseñanza pública y concertada

La tercera reunión entre Educación y los representantes de la enseñanza concertada finalizó como había empezado una semana atrás: la consejería mantiene el cierre de 32 aulas (dieciséis de Infantil, siete de Primaria, siete de Secundaria y dos de FP). No se ha movido ni un ápice, pese a los «sensatos argumentos » que patronal, sindicatos y padres dicen haber presentado. Los principales -recordó el sindicato Otecas- son que la ratio tomada como referencia (media de alumnos por aula en el concejo donde está ubicado el centro concertado) «no responde ni a la resolución de la consejería ni al reglamento de conciertos»; que hay colegios que superan esa cifra y aun así se les cierran aulas, y que hay centros que pierden unidades «solo porque su ratio mínima no llega por decimales al promedio de los públicos cuando la media es una media. Por debajo de esa cifra -señaló el secretario general, Juan Luis González -están la mitad de los colegios públicos y se nos exige cumplir con lo que no cumplen el 50% de los públicos».

La sensación en el colectivo era de «decepción», «frustración» y «desgaste de energía» en una negociación que no parece haber servido para nada, pese a que Educación afirma haber tenido en cuenta la evolución de los próximos tres años de matrícula, que los centros sean una cooperativa o que su oferta sea la única privada en el concejo. Dice que, en función de estos criterios, se han beneficiado doce centros, y remarcó que basa su propuesta en la caída de la natalidad, que afecta también a la pública. Pero el sentir de la patronal es otro. Lamentó que no se haya valorado ninguna alegación y que no se haya atendido la petición de esperar por el proceso de solicitud de plazas para conocer la demanda, que puede elevar las ratios. El listado de centros afectados se publicará el lunes en Educastur.

Alegaciones en Semana Santa

Carlos Robla Escuelas Católicas «Es frustrante. Ni siquiera han atendido la petición de esperar al periodo de solicitud de matrícula»

A partir de ahí, los centros disponen de diez días hábiles (hasta el 26 de abril) para presentar alegaciones. El periodo se abre en plena Semana Santa y coincide con la apertura del proceso de solicitud de plaza (el día 17).

Ni para Otecas ni para la confederación de padres, Concapa, es una simple casualidad. Para Sandra Ruiz, presidenta de Concapa en Asturias, la falta de confirmación definitiva de las unidades generará «dudas entre las familias, que preferirán asegurar el centro en el que puede entrar su hijo. Por tanto, supone un obstáculo más para que los centros tengan suficiente matrícula», añade, tras criticar «cómo se machacó a la concertada hace cuatro años» y las repercusiones que estos cierres van a generar en años sucesivos. «Si piensan que nos van a callar, están muy equivocados. Vamos a volver con fuerza para luchar por nuestros derechos», apuntó tras indicar que «comparar los cierres de la pública y la concertada es utilizar un recurso mentiroso». Los padres anuncian movilizaciones; la patronal «agotará todos los medios administrativos y judiciales»; Otecas señala que recurrirá al juzgado de lo contencioso-administrativo para impugnar la ratio tomada como referencia, y el PP llevará el debate al Pleno de Gijón.

Reducir ratios

La reunión tuvo lugar un día después del anuncio del «recorte provisional» de 44 aulas en la pública (27 de Infantil y 17 de Primaria). El sindicato Suatea lo tildó de «mazazo» a diez días de que comiencen las peticiones de matrícula. Señaló que, «en vez de mejorar la enseñanza reduciendo ratios y desdoblando unidades en las que se supera el número de alumnos por aula, implanta un mapa escolar al margen de los sindicatos y el Parlamento», y criticó que «se prefiera despilfarrar el dinero en favorecer negocios privados», en referencia a la concertada. ANPE calificó el cierre de «malísima noticia», alertó de que desde hace tiempo «se están incumpliendo los acuerdos de plantillas y desatendiendo las alegaciones de los centros» y pidió que no se cierren unidades donde existan conciertos. CC OO se sumó a las reivindicaciones y pidió «tener mucho cuidado con las escuelas rurales, que ayudan a fijar población». Misma preocupación transmitió la presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos Miguel Virgós, Clara Díaz.