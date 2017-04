PP, Foro y Ciudadanos rechazan los recortes en la concertada

Representantes de los grupos parlamentarios de PP, Foro y Ciudadanos en la Junta General del Principado coincidieron ayer en criticar la previsión de recorte de 32 unidades de la enseñanza concertada anunciadas por el consejero de Educación, Genaro Alonso.

El PP acusa al Gobierno del Principado de no haber atendido los argumentos planteados por la patronal, los sindicatos y las familias en el recorte de aulas, que ha sido «impuesto y no negociado». También afea a la Administración autonómica que no atienda los argumentos «expresados» por las distintas fuerzas políticas en la Junta General, «ni tan siquiera a los datos, la razón y el sentido común».

Por su parte, Foro, a través del diputado Pedro Leal, señaló en un comunicado que Genaro Alonso, «mantiene su ataque a la enseñanza concertada convirtiendo en definitivo el cierre de aulas». A su juicio, los «prejuicios ideológicos del Gobierno de Javier Fernández son evidentes al no tratar de la misma manera la enseñanza que se imparte en centros de titularidad privada sostenidos con fondos públicos que a los de la red pública».

Alonso anunció la reducción de 44 unidades en la red pública y 32 en la concertada, que achacó a que «la brutal caída de natalidad debe ser soportada por ambas redes», aunque añadió que la de su departamento es una propuesta «provisional» y que todo está «en estudio».

Para Foro, «la educación no se puede tratar de manera partidista y proceder a clausurar 32 unidades, 16 de ellas en educación infantil, porque provocará a medio plazo el cierre de estos centros». Según Pedro Leal, «se constata que lo que era una propuesta inicial, de carácter provisional, se convierte en definitiva y recorta la libre elección de centro a los padres de clase trabajadora y clase media, cercenándoles la posibilidad de escoger centro en base a los valores, criterios pedagógicos y de convivencia que quieren para sus hijos».

En similar sentido, Ciudadanos criticó que «esta medida se anuncia sin haberse iniciado aún el periodo de matriculación en los centros educativos, que comenzará el 17 de abril, y por tanto, sin datos definitivos, que son los que deben decidir, en función de las ratios por aula, qué y cuántas unidades se cierran y cuáles no».