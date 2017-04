La Junta pide criterios transparentes para renovar los conciertos educativos

El Parlamento asturiano ha aprobado hoy con el apoyo de Podemos, PP y Foro, una iniciativa de Ciudadanos en la que se pide al Ejecutivo regional que aplique con transparencia y criterios objetivos el cierre de unidades escolares en cualquier tipo de colegio, sea público o privado.

La propuesta de la Consejería de Educación pasa por cerrar 16 unidades en Educación Infantil, siete en Primaria, siete en Secundaria y dos en ciclos de grado superior de Formación Profesional (FP) en centros concertados, a los que se sumaría la supresión de 44 aulas más en colegios públicos por la caída de la natalidad en el Principado.

La moción defendida por el portavoz de Ciudadanos, Nicanor Garcia, plantea además que no se tome ninguna decisión definitiva sobre el cierre de unidades hasta que no finalice el plazo de admisión y reserva de plazas, que no sea examinado cada caso por la Comisión de Conciertos, que se apliquen excepciones en los centros que escolarizan a alumnos con necesidades y que mantenga abierta la negociación con los agentes implicados para evitar la pérdida de empleos.

El pleno, sin embargo, rechazó otra moción de Foro en la que se pedía la retirada de la propuesta que ha hecho la Consejería de Educación para reducir 32 unidades en colegios concertados a partir del próximo curso escolar y para un periodo de cuatro años.

La iniciativa, a la que el PP y Ciudadanos dieron su apoyo, mientras que Podemos se abstuvo y el PSOE e IU votaron en contra, requería también un análisis individualizado en la renovación de conciertos y que se diesen garantías de que hay plazas suficientes como para permitir la libertad de enseñanza.