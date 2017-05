«No es tanto que nos peguen a nosotros, como que agredan a la Universidad de Oviedo». Los representantes de los estudiantes en la institución publica consideran «impresentables los puñetazos, manotazos, amenazas y empujones» que recibieron por parte de cinco cargos públicos socialistas en el mitin de Susana Díaz el pasado sábado en Gijón, «cuando era una protesta pacifica planificada» para reclamar la reducción de tasas universitarias. Piden la dimisión de Fernando Lastra, diputado autonómico y portavoz del PSOE en la Junta General, quien «agredió a un compañero propinándole un puñetazo y dos manotazos para tirarle la cámara mientras grababa la conversación con Pedro Sanjurjo».

Según aseguran, el presidente de Juventudes Socialistas, Nino Torre, también se encaro con ellos: «Eres muy valiente delante de la cámara, pero ya te cogeré», mientras que Unai Díaz, portavoz del grupo municipal socialista en Noreña, «amenazo a otro compañero diciéndole: «El no te ha dado nada, pero yo te doy lo que quieras», colocándose «a un centímetro de su cara».

«Un día te vas a llevar una hostia», profirió, según palabras de los propios estudiantes, Pedro Sanjurjo, presidente de la Junta General. Y Luis Ramón Fernández Huerga, edil de Avilés, la emprendió también «a empujón limpio».

Los universitarios están valorando denunciar todos estos hechos y afirman que «no se puede ser diputado, portavoz del PSOE e ir pegando puñetazos a la gente» por «protestar por la bajada de la financiación a la Universidad, el aumento de tasas y el recorte de becas. No puede se, no puede usarse la violencia». Reclaman su dimisión, al tiempo que solicitan «concreción» en la bajada de tasas a la que se ha comprometido la Consejería de Educación. «Le hemos presentado hace un mes nuestro plan a cuatro años y aun no tenemos respuesta. Son unos incompetentes». Critican que el Principado quiera bajar los precios públicos a costa de «reducir la financiación a la Universidad. Eso es castigar a la institución y sus alumnos».