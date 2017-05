Genaro Alonso sobre la concertada: «Si hay menos alumnos no puede haber más unidades»

El consejero de Educación y Cultura, Genaro Alonso, ha defendido hoy el criterio aplicado por su departamento en el proceso de renovación de conciertos con centros educativos privados y ha advertido de que «si hay menos alumnos, no puede haber más unidades». «Por eficiencia económica no podemos sostener lo que es insostenible y no se trata de recortes, recortar es quitar cuando hay lo mismo, pero es que no hay lo mismo», ha apuntado Alonso ante la convocatoria para esta tarde de sendas concentraciones tanto de trabajadores de la enseñanza pública como de la concertada.

En declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Junta General, Alonso ha señalado que, en el proceso seguido con la renovación de conciertos, su departamento ha hecho un trabajo «serio, riguroso, objetivo y medible» y que ha aplicado criterios «flexibles» para excepcionar las unidades de determinados centros.

A su juicio, la actitud «comprensiva» de la Consejería ha llevado finalmente a que la supresión de unidades en los centros privados sostenidos con fondos públicos se limite a treinta -cuatro menos de los inicialmente previstos- de los que 13 corresponden a educación infantil, 7 a primaria, 2 a ciclos medios de FP y uno de grado superior.

Tras rechazar las acusaciones «gratuitas» del PP de que busca enfrentar a ambas redes, Alonso ha señalado, respecto a la propuesta de los trabajadores de los centros públicos, que el Gobierno comparte su petición de que se regrese a las 18 horas lectivas para los docentes que se venía aplicando hasta que el Ejecutivo central aprobó en 2012 el decreto que incrementó la jornada.

«Mientras siga vigente el Real Decreto que incrementó la jornada lectiva no tenemos fuerza legal para regresar a ese horario con independencia de que seamos conscientes de la carga de trabajo que significa», ha añadido.