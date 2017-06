Educación presentará en julio el estudio sobre la revisión del modelo de las escuelas de 0 a 3

El consejero de Educación y Cultura, Genaro Alonso, ha anunciado este jueves en el Pleno que está previsto que el informe sobre el nuevo modelo de educación de 0 a 3 esté listo en el mes de julio y será entonces cuando el mismo se haga público y se traslade a todas las partes implicadas, tanto a los grupos parlamentarios como ayuntamientos, de los que esperan recibir aportaciones. «La integración del ciclo 0 o a 3 no está prevista en nuestro programa de Gobierno, eso es claro y tampoco está prevista en el acuerdo suscrito con IU. No descarto de mano esa integración, digo que se trata de una medida trascendente que hay que estudiar detalladamente y hay que esperar a ver el resultado del completo estudio y sus conclusiones para tomar la decisión que entendamos más oportunas y que además podamos adoptar», ha insistido Alonso.

Y es que el modelo de gestión del ciclo educativo de 0 a 3 años ha vuelto a centrar parte del debate parlamentario de esta jornada. Ha sido IU quien en esta ocasión ha reclamado al consejero que cumpla su compromiso con la revisión del actual modelo. La diputada Concha Masa ha vuelto a destacar que la integración de este ciclo en la Consejería sería la que más le gustaría a su grupo. Masa también ha exigido al consejero que se comprometa a que para el próximo curso no se recorten técnicas y evite la incertidumbre de todos los años. «A estas alturas a mi grupo ya le entra el temor de que la consejería vuelva a enviar a los ayuntamientos la temida carta con recortes», ha dicho Masa. Sobre esta cuestión Genaro Alonso ha indicado que este año no van a comunicar una propuesta de plantillas sino de unidades y cada ayuntamiento será quien determine el número de técnicas que necesita cada centro y cada municipio. «Creo que así evitaremos los problemas e incertidumbres de otros años», ha dicho Alonso.

Desde IU, Concha Masa, ha indicado que esperan que esta nueva fórmula permita a los Ayuntamientos contar con el personal que necesiten y no el que puedan mantener porque a su juicio eso podría suponer un aumento de las desigualdades entre técnicas de unos y otros concejos. «Esperamos por lo menos que las negociaciones con los Ayuntamientos sean las más adecuadas para establecer un sistema homogéneo para este ciclo y no se busque descargar esas tensiones en los Ayuntamientos», ha insistido Masa. Masa ha reconocido que las dificultades económicas, derivadas de una bajada de impuestos y de la rigidez estatal, no van a favorecer que los servicios públicos sean cada vez mejores y vayan encaminados a la gratuidad, pero no obstante ha indicado que el Gobierno «no puede caer en el inmovilismo». Por eso ha pedido que desde la consejería se den avances en esta línea y que adopte algunos compromisos más concretos.