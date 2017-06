«Historia fue, de largo, la asignatura a la que más tiempo de estudio dediqué»

Es alumna del Corazón de María. Tiene 17 años. Se llama Llara Almajano y desde ayer puede presumir de tener la mejor nota de la primera EBAU, la antigua selectividad, de Asturias: un 9,95. Una calificación que le abre de par en par la puerta del doble grado de Matemáticas y Física que, en septiembre, cursará en la Universidad de Oviedo. "Tiene muy buena fama en general y la tengo bastante cerca de casa", cuenta esta gijonesa, hija única, que además de buena estudiante es una amante del deporte, los idiomas, la escritura y la lectura, y que también dedica parte de su tiempo a labores sociales.

"Me encanta hacer muchísimas cosas. No paro quieta", asegura tras confirmar lo que ya otros en su lugar han confesado año tras año al lograr la nota más alta de las pruebas de acceso a la universidad: que la clave es la organización. "Así te da tiempo a hacer de todo". Ella no ha dejado de salir con sus amigos ni en época de exámenes. Ni de acudir a la academia de inglés ni de ir a entrenar con el equipo de hockey del Codema al que se incorporó el curso pasado después de abandonar el balonmano "porque varias de las que habían sido mis compañeras en el equipo lo dejaron y también porque me encanta probar cosas nuevas".

De la que ha sido la primera Evaluación de Bachillerato de Acceso a la Universidad (EBAU), esta alumna que concluyó el Bachillerato en la modalidad biosanitaria con un 10 de nota media ¬-"este año fuimos tres o cuatro los alumnos del Codema con esa nota. Sin duda fue un buen año"- asegura que no fue para tanto. Sobre todo si, como ella, se ha trabajado duro a lo largo de todo el curso. Eso sí, reconoce que, como todos, "iba con bastante miedo por Historia de España. Era mucha materia y podía caer cualquier cosa. No te miento si te digo que fue, de largo, la asignatura a la que más tiempo de estudio dediqué". El resultado fue un 9,5.

En el resto de materias cosechó tres dieces en Lengua, Inglés y Matemáticas y un 8,5 en Física. Estas dos últimas materias, Matemáticas y Física, fueron las elegidas por Llara Almajano en la fase de admisión, aquella a la que se presentaron los alumnos que querían subir nota.

De la proeza que había conseguido en la primera EBAU de la historia se enteró el jueves, a eso de las seis y media de la tarde, a bordo del tren que la traía de vuelta a Gijón después de una semana de vacaciones con dos amigas en Madrid que inició nada más terminar los exámenes de selectividad. "Tenía apenas un cinco por ciento de batería cuando empezaron a decirnos por Whatsapp que ya estaban las notas". Tuvo el tiempo suficiente para comprobar sus calificaciones, "sorprenderme y llamar a mi madre, que está encantadísima", asegura.