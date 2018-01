El Consejo Escolar da luz verde al nuevo sistema de oposiciones a profesor Íñigo Méndez de Vigo. / Efe El cambio implica que los aspirantes deberán aprobar cada una de las tres partes del examen, en contra de la calificación global que se hace ahora y que defienden los sindicatos | El informe del CE es previo a la votación en Consejo de Ministros EUROPA PRESS Madrid Martes, 9 enero 2018, 15:23

La Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado ha aprobado el informe del proyecto de real decreto por el que se regula el nuevo sistema de oposiciones docentes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y ha rechazado las enmiendas presentadas por los sindicatos docentes en las que pedían que los exámenes no fueran eliminatorios, según han confirmado miembros de este órgano consultivo.

De esta forma, ha salido adelante el informe de la ponencia de cinco páginas, tal y como estaba redactado en un principio, y en el que las únicas propuestas de modificación dirigidas al departamento de Méndez de Vigo son puramente formales y no de contenido.

"Ha calado el mensaje falaz en la sociedad de que una persona que no aprueba un examen pasa la oposición para ser docente, cuando la realidad es que los interinos ya son profesores. Queremos que los exámenes computen de forma global, pero finalmente esto tampoco lo ha aceptado el Consejo Escolar", ha señalado a Europa Press el presidente nacional del Sector de Enseñanza de CSIF, Mario Gutiérrez.

El documento aprobado por este órgano, en el que está representada toda la comunidad educativa, dedica dos páginas a enumerar los antecedentes de esta modificación del Real Decreto de 2007 por el que se aprueba el reglamento de ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes.

El resto, contiene comentarios sobre el modo en que el Ministerio de Educación la ha plasmado en su borrador de Real Decreto. Propone, por ejemplo, que cuando se refiere a "nivel educativo" utilice la expresión "etapa educativa" o que la disposición transitoria se organice en puntos con números y letras.

No entra así en el centro del debate, que si bien tiene otras aristas, está en el diseño de los exámenes de oposición. Todos los sindicatos que integran la Mesa Sectorial a excepción de ANPE, piden que no sean eliminatorios, como hasta ahora, sino que se realice un promedio de las calificaciones obtenidas en cada uno. Al informe de la ponencia del Consejo Escolar se han presentado 7 enmiendas redactadas por los consejeros de STES-i, CSIF, CC OO y UGT, tres de ellas en la línea de establecer pruebas no eliminatorias, y que finalmente han sido rechazadas.

El Gobierno sometió este asunto a consideración de las comunidades autónomas en la pasada Conferencia Sectorial de Educación, que se reunió el 20 de diciembre y obtuvo unanimidad en cuatro de los cinco puntos debatidos sobre la modificación del Real Decreto, pues los gobiernos autonómicos socialistas expresaron su disconformidad sobre la forma en que se plantean los exámenes. Aún así, fue aprobado.

El asunto más discutido fue la prueba de conocimientos, que de acuerdo al borrador diseñado por el Gobierno, constará de tres partes -prueba práctica, desarrollo de un tema y prueba de aptitud pedagógica- y serán eliminatorias, de modo que habrá que superar cada una de ellas con una nota mínima de cinco puntos para poder seguir optando.

Este proyecto pasa ahora al Consejo de Estado con el fin de que el Consejo de Ministros apruebe en este primer trimestre el decreto que permitirá reducir el porcentaje de interinos en el sector público de enseñanza, que ronda el 25%.