Los consejos de los expertos para enfrenterse a la EBAU Estudiantes de Bachillerato durante uno de los exámenes de acceso a la Universidad, el año pasado en Oviedo. / EFE Contar con una buena planificación, alejarse del móvil, y llevar agua y alimentos sólidos a los exámenes son algunas de las recomendaciones para superar la Selectividad AGENCIAS Lunes, 4 junio 2018, 18:29

Cerca de 300.000 jóvenes de toda España (unos 3.900 en Asturias) se enfrentan esta semana a los exámenes de la EBAU (Evaluación de Bachillerato para Acceso a la Universidad), una prueba que en el Principado comienza este 5 de junio y que, a pesar de los altos porcentajes de aprobados, sigue suscitando angustia, miedo y estrés. El primer consejo de los expertos a la hora de enfrentarse a la aún llamada Selectividad es «desdramatizarla» y convencerse de que, de una forma u otra, se alcanzará el objetivo deseado. Pero como no siempre es fácil restar importancia a la prueba que permite acceder a la carrera soñada, hay una serie de consejos y recomendaciones que los estudiantes pueden adoptar durante la preparación de los exámenes y también durante su realización.

Durante el estudio:

1

Durante la preparación de los exámenes, los especialistas recomiendan introducir descansos de quince minutos por cada hora de estudio.

2

Planifica bien las materias. Eso supone que el calendario debe ser «realista, ajustado al tiempo que se tiene» y también «lo más concreto posible». Si no se concretan qué temas se van a estudiar cada día, «probablemente el estudiante se distraerá más», advierten los expertos.

3

Hay que alejarse del móvil, guardarlo lejos de la mesa de estudio. Se trata de evitar la tentación de las distracciones.

4

El repaso es «clave» para enfrentarse a los exámenes. Para que el estudio de última hora sea más efectivo, «debe hacerse al final de cada jornada y de nuevo al día siguiente», apuntan los expertos. El día antes del examen, se deben repasar conceptos por la mañana y por la tarde dejar los libros y salir a tomar el aire y el día de la prueba, es mejor no estudiar. También hay que evitar un repaso en profundidad el día del examen y se recomienda «no comentar el temario con tus amigos, pues saldrán preguntas tan difíciles que ni el profesor se habrá planteado poner en el examen». Asimismo, hay que evitar a los amigos que estén muy nerviosos, «ya que pueden transmitirte su intranquilidad y ellos acabarán aún con más ansiedad».

5

Por supuesto, hay que dormir bien la noche antes del examen, para que el cuerpo tenga suficiente energía para afrontar la situación: «Acostarse temprano, desayunar y salir de casa con más margen de tiempo del habitual para evitar contratiempos de última hora y estar más tranquilos«, es el consejo de los expertos.

Durante los exámenes:

6

Acudir con tiempo, y si es posible en transporte público, al lugar del examen: «El día de la prueba, muchos padres llevan a sus hijos a la universidad y se forman atascos increíbles que ayudan a aumentar la ansiedad», explica el profesor de Psicología de la Universidad CEU San Pablo Fernando Miralles.

7

El día del examen, se aconseja «llevar un reloj para controlar el tiempo, leer muy bien las preguntas y dejar para el final las que resultan más difíciles».

8

También se recomienda llevar agua a la prueba y algún alimento sólido «por si la prueba o el tiempo de espera se alarga».

9

Antes de empezar la prueba, se recomienda tomarse unos minutos para respirar y «empezar por la pregunta más fácil porque ayuda a rebajar la ansiedad». Los especialistas inciden también en que «hay que tener pensamientos realistas como 'haré todo lo posible para que salga bien' o 'me he preparado bien'». A la hora de contestar, recomiendan exponer cada idea en un párrafo y subrayar las ideas más importantes. «Si es posible, deja algo de tiempo para repasar, en especial las faltas de ortografía. Si no estás seguro de una palabra, siempre habrá un sinónimo«, explican. Y »si te quedas en blanco o te pones nervioso, intenta parar y escribir en un folio 15 palabras que empiecen por la misma letra, así desconectarás un momento del examen«, aconsejan.

10

Y en cualquier momento, si hay que controlar los nervios, ejercicios de respiración. El psicólogo Jorge López Pérez Vallejo lo tiene claro: «Puede parecer un tópico, pero realmente ayuda con la ansiedad».