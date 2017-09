Educación confía en que «mañana o pasado» esté resuelta la falta de transporte escolar en Nuevo Roces Las cuarenta familias afectadas se manifestaban esta mañana por «el recorte de un derecho» en un barrio con «accesos intransitables» GLORIA POMARADA GIJÓN Lunes, 18 septiembre 2017, 14:19

Esta mañana en la parada del bus escolar de Nuevo Roces se registraba una situación paradójica. Los alumnos que ya estaban escolarizados en el colegio Nicanor Piñole el pasado curso tomaban el autobús para acudir a clase, mientras que los de nuevo ingreso se quedaban en tierra. Desde el Ampa señalan que la consejería de Educación se comprometió en junio a mantener el servicio para todo el alumnado, sin embargo los niños de tres años que hoy comenzaban las clases normales tras el periodo de adaptación no han podido acceder al bus. El motivo de la disparidad de criterio se encuentra, señalan desde la asociación, en un reglamento de junio en el que se establecen como requisitos para el acceso al transporte escolar estar matriculado en segundo ciclo de educación infantil, tener el domicilio familiar a una distancia superior a 1.500 metros del centro docente y residir en una localidad distinta a aquella en la que esté ubicado el colegio. Este último criterio es el que no cumplen en Nuevo Roces.

«Tengo que meter a la niña en el bus y al otro llevarlo yo al cole, no tengo coche y no me coinciden los horarios de EMTUSA y si vamos caminando no tenemos accesos, tendría que jugarme la vida en la carretera con mi hijo», lamentaba una de las madres afectadas, María Isabel Avello.

Como ella, cuarenta familias se han concentrado a las ocho y media junto a la parada en protesta por lo que consideran «el recorte de un derecho» en un barrio con «accesos intransitables». Su reivindicación era contestada esta misma mañana por el consejero de Educación, Genaro Alonso, que transmitía su previsión de que «mañana o pasado esté resuelto. Van a ser transportados como todos los alumnos». Alonso achacaba, además, la falta de transporte a «una disfunción propia del inicio de curso».

El compromiso del titular de educación llegaba durante la apertura de curso de las enseñanzas artísticas, celebrado en la Escuela Superior de Arte Dramático, en la Laboral. Allí Alonso ha anunciado que su departamento impulsará la recuperación de los estudios de Dirección de Escena y Dramaturgia, suspendidos en los últimos cursos.