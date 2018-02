Genaro Alonso dice que su objetivo es autorizar el grado de Organización Industrial Ha reconocido que existe la posibilidad de que no se incluya para el próximo curso ya que, a medida que pasan los días, los tiempos resultan «más acuciantes» EFE Martes, 27 febrero 2018, 13:45

El consejero de Educación, Genaro Alonso, ha declarado hoy que su propósito es autorizar la inclusión del grado de Organización Industrial en la Universidad de Oviedo, siempre y cuando ésta modifique su propuesta atendiendo los requerimientos de su departamento.

Alonso ha recordado que la institución académica se comprometió a modificar su propuesta inicial teniendo en cuenta el informe desfavorable de la Consejería y que entiende que no hay ningún "escollo insalvable" para que se presente una propuesta modificada que permita el informe favorable.

Sobre este asunto, ha subrayado que es a la Universidad a quien le urge presentar esa propuesta ya que la Consejería no se ha puesto ninguna fecha límite y cuanto antes reciban la misma antes podrán cerrar su aprobación.

Por último, ha reconocido que existe la posibilidad de que no se incluya para el próximo curso ya que, a medida que pasan los días, los tiempos resultan "más acuciantes" y no puede garantizar que "vayan a llegar" aunque de no producirse ha asegurado que no será por su culpa.