El PSOE dejará el pacto educativo salvo que el Gobierno garantice un gasto del 5% del PIB Pedro Sánchez preside la reunión de la Comisión Permanente de la Ejecutiva Federal del PSOE. / Europa Press El PP ofreció una mejora mínima de la financiación de 5.000 millones para 2025, que es la mitad de lo que reclaman los socialistas ALFONSO TORICES Madrid Martes, 6 marzo 2018, 01:07

Pedro Sánchez no tuvo ayer ningún empacho en utilizar la palabra «ultimátum». El secretario general del PSOE advirtió al Gobierno de que si esta semana no se compromete a devolver la inversión mínima educativa en España al 5% del PIB su partido abandonará la subcomisión del Congreso en la que se trata de alcanzar un pacto de Estado por la educación y no participará en más debates sobre el asunto. «No hay más que debatir hasta que no se garantice una financiación suficiente y necesaria» para la educación pública, aseguró Sánchez durante una rueda de prensa, tras reunirse con la ejecutiva del partido.

Sánchez llevó al límite el aviso que ya dio la semana pasada la portavoz socialista en la subcomisión, Mari Luz Martínez Seijo, cuando rechazó la oferta que puso sobre la mesa el PP, que consideró «claramente insuficiente», y aclaró que «si no hay acuerdo de financiación no habrá pacto».

Los populares ofrecieron un aumento de la financiación mínima educativa de 5.000 millones hasta 2025, con una mejora media de unos 700 millones por año, lo que en su opinión colocaría el gasto total de las administraciones públicas incluso por encima de 2009, que fue el año con más fondos, con lo que se revertirían los recortes. También añadieron que se trataba solo del punto de partida, pues sumarían nuevos compromisos de financiación según la medidas que al final incluyese el pacto.

Los 5.000 millones asegurarían el mismo gasto en colegios e institutos de hace nueve años, pero no el mismo esfuerzo inversor. En 2009 se alcanzó por primera vez el 5% del PIB en gasto educativo, porcentaje del que en 2025 se quedaría lejos la propuesta del PP. De hecho, el PSOE, que marca este 5% como suelo mínimo de gasto para un pacto, calcula que alcanzarlo requiere de una mejora de la inversión de más de 10.000 millones hasta 2025, a una media de 1.500 millones adicionales por año. Justo doblar la oferta del PP.

Si el PP no mejora su oferta en las negociaciones que la subcomisión retomará este martes, el PSOE no será el único que pueda desmarcarse de las conversaciones, pues las exigencias de Unidos Podemos para alcanzar el acuerdo son aún mayores. Reclaman un mínimo de un 5% del PIB en gasto educativo para 2020, un 6% para 2022 y caminar hacia el 7% en 2024.