Vuelta al cole entre protestas por la falta de profesores 01:12 Alumnos a la entrada del colegio Evaristo Valle de Gijón. / Damián Arienza El curso comienza con quejas por la reducción de personal y la incorporación tardía de interinos GLORIA POMARADA Lunes, 11 septiembre 2017, 11:45

Caras de sueño, algún que otro llanto y, sobre todo, ilusión por volver a ver a los compañeros se repetían esta mañana a las puertas de los colegios. Los alumnos de Primaria han vuelto este lunes a la rutina bajo un intenso aguacero, paraguas en mano y mochilas al hombro. «Traigo muchos libros y el material», contaba una gijonesa a las puertas del colegio público Evaristo Valle. Junto a los pequeños, padres, madres y abuelos llegaban a los centros cargados con los manuales de estudio que este curso emplearán los escolares. «Tenía ganas volver a los estudios», contaba un alumno poco antes de que sonase la sirena que daba inicio al nuevo curso.

En el colegio Evaristo Valle la vuelta al cole coincidía esta mañana con la primera jornada reivindicativa de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) por la falta de docentes, una crítica que comparten colectivos de otros colegios asturianos y también sindicatos y organizaciones docentes. «Año a año la consejería de Educación dota a este centro de menos profesorado», denunciaba el representante del AMPA, Jorge Espina. Con 281 alumnos, el centro cuenta este curso con dieciséis profesores más otro docente a media jornada, frente a los diecisiete del pasado curso, en el que la matrícula de niños fue inferior. Por ello, el AMPA exige a la consejería de Educación que mantenga el mismo número de profesores. «Desde julio la dirección del centro está intentando ponerse en contacto con la consejería y no se reciben ni se contestan las peticiones, por eso nos hemos tenido que ver en el primer día de curso con pancartas», señalaba Espina.

A la disminución de un docente se suma la falta de tres interinos, que no se incorporarán a las clases hasta el 25 de septiembre, una vez concluida la segunda convocatoria de plazas. «Es algo que ocurre en toda Asturias, nos queremos sumar a la protesta de sindicatos y el Movimiento por la Escuela Pública. No es entendible que en plazas que la consejería sabe que no están cubiertas se tarde hasta más de mitad de mes», lamentaba el representante del AMPA.

Pancartas desplegadas en el acceso al Evaristo Valle de Gijón. / D. Arienza

El consejero de Educación, Genaro Alonso, reconocía en una entrevista a EL COMERCIO este mismo fin de semana que «en Primaria hay menos razón para que el 1 de septiembre no estén todas las plazas, salvo casos concretos de variación». En todo caso, señalaba, «no hay ningún criterio de ahorro» en la incorporación de profesores dos semanas después de arrancar el curso. «No compartimos la argumentación de la consejería, son plazas que se conocen desde el mes de julio. Si no es el criterio económico, ¿cuál es?», se preguntan desde el AMPA del colegio Evaristo Valle.

Ante un arranque de curso «en precario», el AMPA celebrará mañana dos asambleas informativas en el centro para decidir si el miércoles una delegación de padres y madres se presenta en la consejería para trasladar directamente sus protestas.