El emotivo detalle de un marido con su mujer fallecida con solo 30 años El hombre quiso recordarla en el que habría sido su primer aniversario de boda EL COMERCIO Gijón Viernes, 8 septiembre 2017, 12:49

Una publicación de Facebook con la que guardar un sentido homenaje a su mujer fallecida. La historia de Jake Coates y Emmy Collet es la historia de un matrimonio separado por cáncer. La pareja contrajo matriomonio hace ahora un año, en septiembre de 2016, cuando ella ya sabía que tenía cáncer de tiroides.

Los médicos no fueron capaces de concretar a la joven cuál era su esperanza de vida, así que la pareja decidió dar un paso adelante en su relación y contraer matrimonio. Lo hicieron, pero Emmy falleció poco tiempo después, en junio, cuando ella solo tenía 30 años.

Su viudo, Jake, no la ha olvidado en este tiempo y le ha dedicado unas emotivas palabras en las redes sociales. "Hace un año no podía dormir. Estaba tan emocionado porque me iba a casar con esta chica, el amor de mi vida. No había un día en el que no me pellizcara porque no me creía que alguien como tú hubiera elegido a alguien como yo. Siempre estaré agradecido porque lo hicieras. Hacíamos un buen equipo. Te extraño más que nunca" reza la publicación.