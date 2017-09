Los errores que cometes a la hora de buscar empleo Existen varias malas prácticas que tienen como consecuencia que la empresa de tus sueños no se decante por tu perfil EL COMERCIO Gijón Sábado, 23 septiembre 2017, 23:49

Has enviado decenas de currículums, has perdido la cuenta de las ofertas laborales a las que te has apuntado en las redes sociales y has realizado alguna entrevista; pero sigues sin encontrar un puesto de trabajo que se adecue a tus necesidades. ¿Qué errores estás cometiendo a la hora de buscar trabajo? Existen varias malas prácticas que tienen como consecuencia que la empresa de tus sueños no se decante por tu perfil.

Desde el blog de Infoempleo recomiendan no apuntarse a cualquier oferta de trabajo y acotar el sector en el que queremos encontramos un puesto. Para ello, conviene destacar en nuestro currículum la información que mejor se adapte al puesto al que queremos optar. También aconsejan tener claro el sueldo al que aspiramos y establecer un rango de cara a preparar futuras entrevistas de trabajo.

Por otro lado, los expertos de Infoempleo consideran fundamental el hacer 'networking' y tirar de contactos que nos ofrezcan «información privilegiada» sobre ofertas laborales de las empresas. De hecho, conviene recordar que tres de cada cuatro ofertas de empleo no se publican en España. Por ello, desde Lee Hecht Harrison creen que es importante, así como crear las oportunidades de ver y ser visto realizando una lista de lugares a visitar como congresos, ferias o comunidades virtuales, como redes sociales de carácter profesional. Asimismo, recomiendan elaborar una candidatura espontánea para acceder a este mercado. Se trata de una carta que se envía al que sería el jefe directo o responsable de la contratación con nombre y apellido.

En lo relativo al currículum, en Adecco destacan la necesidad de cuidar el orden y de no incluir mentiras por pequeñas que sean. Ni este documento ni la carta de presentación deben tener faltas ortográficas. Tampoco se deben ofrecer a los empleadores un correo electrónico de contacto que no sea serio ni profesional.

Además del currículum y la elaboración de una red de contactos profesionales, los expertos de IMF Business School se centran en la entrevista personal como el momento crucial en el quese descartará o seleccionará a un candidato. Para triunfar en el proceso de selección, desde IMF School aconsejan no descuidar la puntualidad ni las comunicaciones previas, así como no anticiparse y comenzar la entrevista preguntando sobre las condiciones económicas, los horarios o vacaciones. Asimismo, consideran importante no caer en las adulaciones ni presumir de idiomas o pasarse de insistente, entre otros errores.

Por último, conviene recordar que de la III edición del Ranking Universidad-Empresa de la Fundación Everis de 2017 se extrae que la honradez y el compromiso ético son las competencias más valoradas por las compañías seguidas de la capacidad para aprender y trabajar en equipo. Por el contrario, la orientación a resultados, los conocimientos técnicos de la profesión y la habilidad para trabajar en entornos multiculturales y multidisciplinares son las competencias menos relevantes para los responsables de contratación.