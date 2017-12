Estampado de plata y plomo

El 'Popeye' colombiano ni es marino ni saca su fuerza de las espinacas. Se ganó el mote por su parecido al personaje de poderosos antebrazos y su temida mala fama como jefe de sicarios de Pablo Escobar, un pistolero que apretaba sin titubear el gatillo de su '9 milímetros' cumpliendo órdenes del mandamás del cartel de Medellín. John Jairo Velásquez cumplió condena de 23 años por matar a 300 personas y participar en el asesinato de otras 3.000. Liberado en 2014, se ha reinventado vendiendo artículos por internet al amparo de la moda 'narco' y su admiración por el capo.

Velásquez acaba de lanzar la marca 'Popeye Leyenda' con la imagen del patrón, la suya propia y la de otros compinches cercanos al poderoso narcotraficante. Una pistola y un billete de dólar ilustran una de las máximas de Escobar: 'Plata o plomo'.

'Soy leyenda', 'La positiva' o 'El general de la mafia' son otros de los lemas que utiliza en su línea de camisetas este hombre nacido en 1962 y que se llama a sí mismo «el sicario». «Las tenemos disponibles en todas las tallas. Envíos a todo el mundo. A Estados Unidos, libre de costo», publicita a través de Instagram. En pocos días ha recibido centenares de pedidos desde Colombia, Chile, Ecuador, Panamá, Uruguay, Brasil, Costa Rica... y Estados Unidos, donde se comercializa bajo la etiqueta 'PopeTiendaUsa', «la única tienda cibernética del país donde podrás adquirir mercancía 100% original basada en los hechos de mi pasado, presente y futuro. Podrás encontrar camisas, gorras, libros, entre otros artículos». John Jairo ha convertido en negocio su pasión por Pablo Escobar Gaviria. Todavía idolatra al zar de la droga abatido en un tejado de Medellín en 1993, un día después de haber cumplido 44 años. Le define como «un ser de otro planeta» que le enseñó «a pelear» y le dio «todo». En su agenda delictiva, prácticas sanguinarias que abarcaban desde el narcotráfico al 'lavado' del dinero, desde los secuestros a los homicidios, desde la extorsión hasta el terrorismo.

'Popeye' fue capturado en 1992 y acusado del asesinato ese mismo año del candidato presidencial Luis Carlos Galán. En 2008 le sumaron otra condena de doce años por terrorismo, narcotráfico y concierto para delinquir con fines terroristas. El 26 de agosto de 2014, tras cumplir tres quintas partes de su condena, salió de prisión. Tenía 55 años.

Cuando dejó atrás los barrotes de la celda, 'Popeye' aprovechó el tirón y continuó por la senda de 'autor' que inició en 2005 al publicar 'El verdadero Pablo, sangre, traición y muerte', escrito por la periodista Astrid Legarda y que ha vendido 200.000 copias, por las que recibe puntuales dividendos. En 2015, apareció 'Sobreviviendo a Pablo Escobar, Popeye el sicario'. El libro fue adquirido por 130.000 lectores, que le reportaron un beneficio superior a los cien mil euros. Un año después llegó su autobiografía 'John Jairo Velásquez: mi vida como sicario de Pablo Escobar'.

Con el flanco económico cubierto, 'Popeye' se estrenó como 'youtuber' paseándose por Medellín disparando su pistola. «Hola, guerreros. Estoy aquí, en las calles de mi amada Medellín, probando mi hermosa Pietro Beretta 9 milímetros. ¡La estamos disparando, es una muñeca, una belleza!», decía. Le siguen por la red 500.000 personas.

Así se explica que la serie sobre su vida fuera una de las más vistas. Ha admitido que se enamoró de una de las amantes de Escobar. «Pablo se dirigió a mí y me dijo que sabía de lo mío con su amante, pero a su vez su mujer era una confidente. Él fue claro: 'o tú o ella'. No lo dudé ni un solo segundo». No apretó el gatillo, pero presenció la ejecución.