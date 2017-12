Las estrellas pierden el sombrero Arriba, Humphrey Bogart en 'Casablanca'. Sobre estas líneas, Michael Jackson y Harrison Ford como Indiana Jones. Todos con Borsalino. / E. C. Los actuales dueños creen que podrán seguir con la empresa, aunque los jueces rechazan el concurso de acreedores La firma Borsalino, que vistió cientos de cabezas ilustres, entra en quiebra DARÍO MENOR ROMA. Miércoles, 20 diciembre 2017, 00:18

¿Se imagina a Indiana Jones corriendo sus aventuras sin sombrero? ¿O a Humphrey Bogart despidiéndose de Ingrid Bergman al final de 'Casablanca' con la cabeza desnuda? ¿O qué sería de los grandes mitos de la mafia estadounidense si hubieran cometido sus fechorías con una gorro de lana de estibador o una de esas gorras dos tallas más grandes que les gusta usar a los raperos? Está claro que no sería lo mismo. El toque de distinción a todos estos personajes se lo daban los elegantes sombreros de fieltro con una cinta de color más oscuro que lucían. No eran además unos sombreros cualquiera: llevaban unos Borsalino. Esta empresa nacida en 1857 en Alessandria, una ciudad de provincias de la región italiana del Piamonte, hace tiempo que hizo realidad el sueño de cualquier fabricante: conseguir que sus creaciones se conozcan por el nombre de la marca y no por el del objeto que vende.

Durante décadas, celebridades como Winston Churchill, Ernest Hemingway, Alain Delon, Michael Jackson o Marcello Mastroianni, entre otros muchos, han elegido la emblemática sombrerería italiana para vestir y abrigar sus magnas cabezas. La enorme fama de la que internacionalmente goza hace que sorprenda la noticia conocida el pasado lunes: el Tribunal de Alessandria rechazaba por segunda vez la petición de concurso de acreedores preventivo de la compañía que se hizo con el control de esta histórica marca hace dos años y medio, la Haeres Equita, liderada por el empresario suizo Philippe Camperio y en la que hay también inversores chinos e italianos. La decisión judicial significa la declaración en quiebra de Borsalino, que, pese a su buena marcha comercial y al enorme valor de la marca, parece no generar recursos suficientes para conseguir tapar el agujero de más de 20 millones de euros de deuda heredados del anterior propietario.

¿Y ahora qué pasa con Borsalino? «No hay nada que temer», trata de tranquilizar Lorenzo Lodigiani, portavoz de la compañía. «Esperamos seguir construyendo un futuro para Borsalino», sostiene Philippe Camperio, administrador di Haeres Equita. No está nada claro que vaya a ser este inversor el que decida los designios de la sombrerería. Ahora le toca a los jueces. Tendrán primero que explicar el porqué del nuevo rechazo al concurso de acreedores preventivo.