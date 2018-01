360 euros de multa por sobar los pechos a una clienta de una tienda de ropa EFE La Audiencia de Las Palmas considera lo ocurrido como un claro abuso sexual EL COMERCIO Gijón Lunes, 22 enero 2018, 20:27

«Te costará encontrar sujetador, porque vaya tetorras que tienes que no me entran ni en la mano». La frase se la dirigió el dependiente de una tienda de una conocida marca de ropa de un centro comercial de Fuerteventura a una clienta quien no dudó en salir del local y dirigirse a la comisaría más cercana a interponer una denuncia.

Los hechos ocurrieron el pasado mes de junio y ahora se ha conocido la sentencia de la Audicia de Las Palmas, que considera que los hechos constituyen un claro abuso sexual y ratifica la pena impuesta por el juzgado de Primera Instancia: 360 euros de multa. Lea la información completa en ABC.es.