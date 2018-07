Multa en Murcia por conducir mientras le hacían una felación Iba zigzagueando y la Sección de Tráfico le sancionó con 80 euros porque la copiloto le iba haciendo sexo oral EL COMERCIO Gijón Miércoles, 4 julio 2018, 10:16

El vehículo, un Audi, iba zigzagueando en plena Ronda Norte de Murcia, una de las vías con más tráfico de la ciudad. Tal forma de conducir vulnera el Código de Circulación y la situación fue captada por una pareja de motoristas de la Sección de Tráfico de la Policía Local.

Los agentes se acercaron al coche esperando encontrarse al conductor del mismo hablando por el móvil, escribiendo un WhatsApp o circulando bajo los efectos del alcohol. Cualquier opción excepto lo que finalmente se encontraron: la copiloto le iba haciendo sexo oral al piloto.

Claramente, incumplía la normativa de tráfico.

Lo curioso es lo bien que lo ha descrito el agente que le ha multado. Una prosa elegante para no tener que usar algunas palabras que sus mandos podrían considerar malsonantes. Eso sí, las risas en el cuartel, en privado, han estado aseguradas.

En la multa se puede leer:«conducía sin mantener la propia libertad de movimientos» y «la acompañante tenía situada la cabeza en la entrepierna del conductor».

Según el atestado policial, «el conductor llevaba los pantalones bajados hasta los tobillos».

El agente que ha multado a este conductor ha calificado la infracción como leve y le ha sancionado con 80 euros.

El conductor pillado no tuvo más remedio que firmar el boletín sancionador. La felación quedó tipificada como infracción leve y el conductor no perderá puntos del carné, a diferencia de lo que le habría ocurrido, por ejemplo, si le hubiesen pillado al volante hablando con el teléfono móvil: infracción grave, 3 puntos menos y 200 euros. Además, si abona la multa en un periodo no superior a 20 días el importe se reducirá a la mitad: 40 euros.