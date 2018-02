La foto más triste del día de San Valentín La imagen se viralizó en pocos minutos. Muestra a un hombre llorando desconsolado frente a las cenizas de su esposa EL COMERCIO Gijón Sábado, 17 febrero 2018, 14:46

Es 14 de febrero. Día de San Valentín. Día de los Enamorados. Chasidy Gwaltney se encontraba comiendo ese día en un restaurante de Texas, en Estados Unidos, cuando vio una desgarradora escena: en una mesa cercana, un hombre lloraba frente a las cenizas de su esposa. Entonces Gwaltney decidió compartir la historia en Facebook.

Cogió su móvil y disparó una foto. «Vi algo hoy que me hizo recordar que no siempre nos tendremos el uno al otro para sostenernos, hablar, amar, jugar de vez en cuando», escribió la mujer en su publicación.

La mesa de siempre, el vino de siempre, el plato de siempre, pero esta vez San Valentín era diferente. No fue una cena feliz, no fue romántica, no fue ideal. Era la primera velada en soledad después de muchos años y su tristeza se volvió viral. La imagen más desgarradora del día de los enamorados.

La foto fue compartida más de 400.000 veces y cuenta con más de 500.000 reacciones y 100.000 comentarios en Facebook.

«Esta imagen habla en voz alta y puede herir tu corazón como al mío. Parece que este hombre está pasando el Día de San Valentín solo a primera vista, pero en realidad está su esposa en esa hermosa botella sentada en la mesa. Aparentemente, su amor por ella era y sigue siendo muy fuerte al sacar sus cenizas en una cita de San Valentín. Incluso le compró una copa de vino…».

«Por favor amemos a nuestras parejas mientras tengamos la oportunidad, nunca sabes lo que se llevará mañana», completó Chasidy sobre la foto más impactante del día de los enamorados.