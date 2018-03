La lección magistral para padres con hijos deportistas Frank Martin, entrenador de baloncesto de la Universidad de Carolina del Sur, ilustra el respeto que se le debe guardar a los árbitros y entrenadores EL COMERCIO Martes, 20 marzo 2018, 19:20

Frank Martin, entrenador de baloncesto de la Universidad de Carolina del Sur, ilustra el respeto que se le debe guardar a los árbitros y entrenadores. En una rueda de prensa, que se ha convertido viral, Martin reprocha la actitud de algunos padres que se dedican a insultar y a criticar a árbitros, entrenadores e incluso los demás niños.

«Soy el entrenador más expresivo que verás cuando juega mi equipo. Pero cuando voy a ver jugar a mis hijos no abucheo, no agito los brazos y no trato de entrenar a mis hijos. Con todo el respeto al resto de padres, probablemente sepa de baloncesto más que la mayoría de ellos. Pues me siento en la grada y no digo nada».

Además, el entrenador defiende el trabajo de los árbitros, que dedican los domingos a los niños por apenas 20 dólares por partido:«¿De verdad alguien se piensa que les importa qué equipo gane?», dice.

Por otro lado, Martin ilustró también el respeto al trabajo de los entrenadores: «No le digo a mis hijos cómo tienen que jugar. Les digo: '¿Por qué me preguntáis a mí? Yo no os entreno. Hablad con vuestro entrenador. ¿No entiendes por qué no habéis jugado mejor? Habla con él. No soy tu entrenador, soy tu padre. ¿Alguien te falta el respeto? Vale, aquí estoy. ¿Fracasas? Vale, voy a ayudarte a levantarte. Pero no vengas a hablar del entrenamiento. No voy a criticar a una persona que está intentando ayudarte'».