La frutera que, entre lágrimas, enamoró al jurado de 'La Voz' Este viernes ha arrancado la quinta edición de La Voz con las audiciones a ciegas de los aspirantes y con Jesús Vázquez como presentador del concurso EL COMERCIO Gijón Domingo, 24 septiembre 2017, 06:43

Mientras que el regreso de 'Operación Triunfo' ultima su puesta de largo, 'La Voz' toma la delantera en la parrilla televisiva. A Manuel Carrasco y Malú se suman en esta quinta edición del talent show otros dos coaches, Juanes y Pablo López, para insuflar más vida a un concurso que todavía no muestra, al contrario que otros programas de la cadena, síntomas de agotamiento. Lo hacen con un himno compuesto por los cuatro, «Otra vez», poniendo en pie al público presente en plató.

Una vez más, las audiciones a ciegas arrancan 'La Voz' con la promesa de encaminar al éxito el sueño de alguno de los 170 candidatos del formato, siguiendo la estela de la última ganadora, la gallega Irene Caruncho. «Que el miedo nunca te paralice, que el vuelo nunca se detenga», asegura Juanes en su frase motivadora en la presentación del concurso.

Lo peor de este talent show son los aspirantes que no consiguen hacer que el jurado se dé la vuelta. Los coaches repiten motivos vacuos para justificar su negativa, ante la mirada perdida de los candidatos que, desconsolados, creen haber «decepcionado» a us seres queridos. El nivel cada año es más alto, y no siempre es fácil decir que no a voces únicas como las que desfilaron por el escenario.

Pero la emoción también la ponen los síes. «Pienso en mi familia, en mi gente, pero al pasar esa puerta, el momento es mío, y que sea lo que Dios quiera». Así irrumpió Laura, en el escenario. La malagueña de 25 años fue la primera aspirante en abrir la lata de las audiciones a ciegas. Con la canción «You are so beautiful», esta joven «alegre, loca, escandalosa», siempre vio esta oportunidad como algo lejano, «inalcanzable», pero en cuanto subió al escenario logró su objetivo. Rompió a llorar cuando se percató, y enseguida los coaches acudieron a consolarla.

Carrasco, Malú y Juanes tardaron poco menos de diez segundos en darse la vuelta. «Con tu voz tocaste las fibras más profundas de mi alma, me enamoré de ti antes de verte y cuando te vi, me enamoré todavía más», le dijo Juanes, que la quería para su equipo en 'La Voz'.

Esta frutera que canta donde sea, que coge «una alcachofa, un calabacín» y se monta su propio micrófono, emocionó al jurado de La Voz, poniendo la piel de gallina hasta a Jesús Vázquez: «cómo canta la niña!», dijo el presentador mientras animaba a su familia. Pero de boquerón a boquerón, se la llevó a su equipo Pablo López, el último en girarse pero el primero en ganársela. «No sé si estoy dormida o soñando», decía, nerviosa, la malagueña.