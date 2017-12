Funambulismo para quedarse helado Una joven recorre el imponente puente colgante helado. / DENIS BALIBOUSE/REUTERS Sus 107 metros de paseo a 3.000 metros de altura sobre una plataforma helada de 80 centímetros logran duplicar las visitas a la estación suiza de Glacier El Peak Walk by Tissot es el primer puente colgante del mundo que une dos cimas JOSEBA VÁZQUEZ Martes, 26 diciembre 2017, 00:11

El objetivo de atraer turistas a un lugar agudiza los ingenios y estimula las inversiones. No apto para quienes padecen vértigo, el Peak Walk by Tissot, el primer puente colgante del mundo que une dos cimas, fue inaugurado el 25 de octubre de 2014 con la meta de incrementar el número de visitantes a la estación de esquí Glacier 3000. Obra del arquitecto Mario Botta, proporciona un paseo de adrenalina de 107 metros de longitud a 3.000 metros de altura y por un pasillo de 80 centímetros de ancho. Une los picos View Point y Scex Rouge, en el macizo de Diablerets de los Alpes berneses, en el cantón suizo de Vaud. Su coste se elevó a 1,6 millones de euros, pero está duplicando el número de curiosos que ascienden a la estación. Está asegurado con veinte anclajes a las rocas y cuatro sujeciones con cable, lo que capacita al puente para soportar hasta 120 toneladas de peso y mantener simultáneamente a unas trescientas personas. No obstante, no se admiten más de 150 a la vez.

En invierno se registran en ese punto vientos de 200 kilómetros por hora y temperaturas gélidas. A la chica de la foto no parece importarle demasiado. El Peak Walk by Tissot es el segundo puente colgante de mayor altitud, por detrás del también suizo Titlis Cliff Walk (3.041 metros), aunque, a diferencia de su 'hermano', este no une dos cumbres. La construcción del primero no estuvo exenta de problemas. Los trabajadores sufrían de mal de altura, con dolores de cabeza y estomacales, y además los fuertes vientos complicaron su instalación. Su apertura, de hecho, se retrasó cuatro meses.