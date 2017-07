Sin habla tras varios derrames cerebrales, logra comunicarse gracias a Adele Toni Watson en el hospital. / E. C. La joven Toni Watson al escuchar la canción 'Rolling in the deep' de la británica ha comenzado a pronunciar algunas palabras del sencillo ELCOMERCIO.ES Jueves, 6 julio 2017, 23:11

El nombre de la joven Toni Watson ha dado la vuelta al mundo. Su historia más allá de conmover corazones, se ha convertido en una intrigante cuestión para la medicina humana.

Watson, quien se encuentra en la Unidad de Cuidado Intensivos (UCI) del Hospital de Dundonald en Irlanda del Norte, fue víctima de varios derrames cerebrales tras someterse a una cirugía a corazón abierto para reemplazar su válvula cardiaca el pasado mes. Una intervención de la que salió sin la capacidad del habla.

Sin embargo, su familia no pierde la esperanza. Según informa Mirror al oír la canción ‘Rolling in the deep’ de la británica Adele, la joven comenzó a pronunciar algunas palabras del sencillo, dejando sin palabras a sus seres queridos.