Manolo Peñayos: «Si no hacemos política, nos la hacen»

Manolo Peñayos (El Entrego, 1956) siempre recuerda que fue «un guaje muy guapu» que nació y se crió «en el barrio de El Coto, barrio de mineros», y que su primer público, cuando empezó a tocar la guitarra en la Organización Juvenil Española (OJE), «eren les vaques», que se quedaban fascinadas escuchándole y jura que hasta movían el rabo al son que él tocaba. Sin embargo, la mitad con sus más y sus menos de Nuberu -y, sin embargo, mucho más, de la pintura a los bonsáis- ha virado su rumbo hacia las costas candasinas, donde también hay vaques y, además, una mujer que le ha robado el corazón. Mañana (20 horas) actuará junto a su álter ego y a un montón de grupos en el concierto '¡A galopar! Canciones para un primero de mayo' en el ovetense Teatro Campoamor.

-¿Qué hace en Candás?

-Ahora estoy instalado allí porque una vieja historia de amor acaba de reclamarme.

-Cuénteme eso.

-Nos conocimos cuando éramos adolescentes. Lo que pasó es que, recientemente, tuve un problema de salud que me hizo irme de El Entrego. Marché convaleciente con una hermana que tengo en Villaviciosa y, luego, a la casa familiar que tenemos en Peruyes, Cangas de Onís, a donde Marian me iba a ver. Y, de tanto ir a verme, decidimos mudarnos a Candás. Eso sí: yo sigo votando en El Entrego y el médico sigo teniéndolu también allí, porque la mejor cosa ye que te trate la gente que te conoz.

-¿Cómo ha ido el cambio?

-En Candás ye raro que te sientas solu, porque la gente éntrate muy bien, como en les Cuenques... Son muy folixeros. Acuden a too lo que se mueve col primer cañonazu d'un volador. Yo estaba muy bien en el paraíso de Peruyes, pero ahora estoy mejor con Marian en Candás. Estamos juntos y, además, tengo el mar más cerca.

-Así que este es un cuento con final feliz en toda regla.

-Sí. Estoy con gente que me quiere y me cuida y a la que quiero y a la que cuido y eso ye lo máximo que se puede esperar de la vida. Tener una buena pareja ye importante pa mí.

-¿A qué se dedica en lo profesional?

-Soy una persona muy lenta, pero muy inquieta, así que estoy metido en varios proyectos como los que surgieron, mi disco en solitario, 'Palabras de loco'. Sigo con la pintura y ahora estoy haciendo retratos de mujeres importantes de la historia como Frida Kahlo o Indira Gandhi. Además, voy a colaborar con unos amigos en una exposición de bonsáis para la que compondré una banda sonora contemporánea, espectral, generando una atmósfera y mezclándola con sonidos espaciales, del planeta Urano. Colaboro presentando 'La guía Chigrín' en la TPA y y hago también coses pequeñines, tocando por teatros y cases de cultura. Voy a actuar en algún chiringuito y algún pub en solitario... Ye una apuesta que me va a costar, que la voy a sufrir un poco, pero apetezme. Voy a meter canciones desde que tenía catorce años y desde que, con gente de El Entrego, formamos los Amigos de la Tortilla.

-¿Los Amigos de la Tortilla dice?

-Sí. Eso fue incluso antes de Camaretá. Nos veníamos en la cafetería Paraíso y allí llevábamos la guitarra.

-¿Lo de llamar a su primer disco en solitario 'Palabras de loco' tiene que ver con que todos tenemos un punto demente?

-Yo la locura de los demás no la mido. Intento medir la mía.

-¿Y cómo va?

-Intentando acomodame a les locures de los demás (Ríe).

-Qué profundo. Suena como si hubiese hecho un máster...

-No, máster no tengo, pero tengo una pila de años.

-Además, ha sido chigreru, fontanero... ¿Qué le queda por hacer?

-También soy capataz agrónomo y este año celebraré cuarenta años del primer disco con Nuberu.

-'Asturies, ayeri y güei'. ¿Cómo hemos cambiado en cuarenta años?

-En aquella época había muchu trabayu pa la mayor parte de la gente y pa los artistas grabar un discu era un milagru. Yeres algo. Ahora mismo puedes grabar un disco de muches maneres, pero el problema ye difundilu, y no hay trabayu.

-¿Y a nivel social?

-Hay una involución muy importante porque se está dinamitando el prestigio de la figura del político con todos los casos de corrupción. Yo creo que esto ye una guerra y al poder siempre le interesó dividir y que no estemos donde debemos estar: reivindicando lo que necesitamos y lo que queremos. Así que habrá que buscar otra fórmula y darnos cuenta de que, si no hacemos política, nos la hacen.

-¿El asturianu, llingua oficial?

-Los trabajos por parte de la Universidad están hechos, así que creo que estamos en puertes, pero tovía va a costar. Para Asturies, sería muy interesante y hasta yo, que llevo luchando toda la vida por ella, tendría que poneme a estudiar, porque hablo amestao. La última manifestación, a la que se sumaron toes les organizaciones progresistas de izquierdas, fue muy significativa. Esi ye'l camín.

-¿Y Rajoy, presidente?

-Nos vendieron la moto de que son todos iguales. Así que pensamos: estos por lo menos tienen perres. Ye una historia muy pueril, de adolescente.

-Trabajó como ayudante minero y en el arranque con picadores.... ¿Qué pasó con su carrera en Hunosa?

-Que me tocó subime al banco en una huelga por mejores económiques y les libertades democrátiques y un elemento de la dirección del Pozu Venturo me castigó bajándome la prima que cobraba. Esa fue una de las razones que me hicieron dejar la mina. Aparte de que coincidió con que grabamos aquel primer disco.

-¿Cuántas veces pensó que, a estas alturas, ya podía estar prejubilado?

-Muches. Pero también te pasa la otra opción por la cabeza: que, de haber seguido, a lo mejor me hubiese caído un costeru encima. Porque los que quedaron allí son unos campeones. Cuando veía trabajar a los barrenistas, parecíenme astronautas de la NASA.

-Y, con este panorama, ¿cree que llegará a cobrar pensión?

-Cuando tienes veintidós años, estás en la época de la inmortalidad, no piensas en el futuro. Pero ahora sí me preocupa por todo lo que está pasando y creo que me va a costar trabajo cobrarla tal y como está la historia montada. Quieren dinamitar el Estado del bienestar y lo van a conseguir porque la consigna está lanzada desde el Banco Central Europeo y los que manden son los que tienen les perres. Deberíamos estar saliendo a la calle constantemente.