El hijo de Trump caza cabras enTeruel

Cazar cabras monteses. Ese ha sido uno de los objetivos del primogénito del presidente de los EEUU, Donald Trump, que estuvo el pasado fin de semana en Beceite, un municipio de la comarca del Matarraña, en Teruel, disfrutando de unos días de vacaciones. Fue el propio empresario y economista quien hizo pública la noticia tras subir varias fotos a su perfil de la red social Instagram.

El despliegue que acompaña al hijo del mandatario no pasó desapercibido en varios municipios como Mora de Rubielos, Nogueruelas y Linares a pesar de tratarse de enclaves turísticos, puesto que viaja acompañado de un buen número de personas que se encargan de su seguridad.

En las imágenes que él mismo hizo públicas se le puede ver ataviado con un abrigo y un gorro con estampado de camuflaje y pantalones y botas de montaña en lo que parece un recorrido por este entorno natural conocido como «la Toscana española». «Un paisaje y un terreno realmente increíbles aquí en España este fin de semana. Muy agreste y único», señala en una de sus publicaciones.

Las vacaciones del hijo del presidente de los EEUU llegan en pleno proceso de divorcio.El pasado 15 de marzo su todavía esposa, Vanessa Trump, inició en un juzgado de Manhattan el proceso de separación. «Después de 12 años de matrimonio hemos decidido iniciar caminos separados. Tendremos siempre un inmenso respeto el uno al otro y a nuestras familias. Tenemos cinco maravillosos hijos juntos y son nuestra prioridad. Pedimos que se respete nuestra vida privada», señalaron en un comunicado conjunto.

La llegada a la presidencia de Donald Trump ha incrementado la presión sobre sus hijos. Donald y su hermano Eric son los encargados de dirigir el emporio empresarial de su padre, una tarea que, según su entorno, le ha afectado. «Sus amigos están preocupados por él porque ha cambiado mucho recientemente», señaló una fuente cercana al primogénito de Trump a 'Page six'.

Las constantes ausencias por motivos profesionales del empresario y economista son las causas que el entorno de la pareja apuntan como motivo del divorcio. «Vanessa es una madre entregada, pero cada vez se siente más sola y es ella la que se encarga de los niños», señaló la misma fuente. En medio del proceso de divorcio e inmerso en la dirección del emporio empresarial de su padre, Donald Trump júnior decidió perderse por los parajes turolenses, donde descubrió una paridera de piedra y sin ventanas. «Hoy estuve en esta antigua casa de campo muy guay de las Montañas de Beceite (Teruel), en España, con algunos amigos. Me contaron que la casa lleva en pie siglos… Ya no se construyen casas como antes», escribió el empresario y economista en sus redes sociales. Una publicación que acumula más de 37.700 'me gusta'.