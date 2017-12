La historia de amor de Aladino y Bambi 01:20 Aladino y Bambi / Atlas Una hembra de venado convence a un hombre para que deje de cazar ATLAS Sábado, 2 diciembre 2017, 23:35

Aladino y Bambi son protagonistas de una historia sorprendente. Bambi es una hembra de venado. Aladino la encontró a dos kilómetros de su casa cuando era una cría y a punto de morir. "No tenía madre, no tenía de comer", cuenta Aladino. Ahora le sigue a todas partes y, aunque continúa viviendo en libertad, cada día baja para disfrutar de la compañía de su amigo humano.

Huidiza pero a la vez cariñosa, Bambi ha conseguido conquistar el corazón del excazador y le ha hecho cambiar radicalmente su forma de pensar. "Aunque me pagues lo que me pagues, yo no mato ningún animal", explica Aladin. Se arrepiente de su pasado como cazador y se le llenan los ojos de lágrimas pensando en ello. Es la emoción de un hombre al que un animal le ha cambiado la vida.