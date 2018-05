El impactante relato de una madre adicta al sexo: «Cinco veces al día no era suficiente» Rebecca Barker durante la entrevista. / BBC Rebecca Barker, de 37 años, reconoce haber perdido el control de su vida tras dar a luz a su tercer hijo EL COMERCIO Martes, 8 mayo 2018, 19:55

«Tener sexo cinco veces al día no era suficiente». Es el impactante relato de una madre adicta al sexo que ha querido contar cómo su adicción le arruinó la vida y acabó con su relación de pareja. Rebecca Barker cuenta su único pensamiento era mantener relaciones sexuales, «era, literalmente, lo primero que pensaba cuando me despertaba y no podía dejarlo».

Esta estadounidense de 37 años, madre de 3 hijos, ha explicado a la BBC que lo que comenzó siendo placentero, se acabó convirtiendo en un auténtico infierno no solo para ella sino también para su chico.

«Sentía que todo me lo recordaba. Creo que estaba relacionado con mi depresión y la falta de serotonina. Sentía que todo mi cuerpo lo deseaba. Me convertí en una eremita, me quedé en casa porque me daba vergüenza pensar que era todo el mundo sabía lo que pensaba. Aunque nadie podía leerme la mente, todavía me resultaba muy incómodo estar cerca de otras personas».

«Al principio estaba de acuerdo, pero hacia el final no podía entenderlo en absoluto. Después de unos meses comenzó a plantear preguntas sobre por qué y de dónde venía. Me acusó de tener una aventura, pensó que debía haberme sentido culpable y por eso quería tener sexo con él».

Según recoge ABC.es, en noviembre de 2014, Barker «necesitó un descanso» de la relación y se fue a vivir con su madre. «Cuando me fui, le dije a mi compañero que necesitaba mejorar. Él me dejó ir, luego la relación se rompió muy rápido después de eso».

«Lo he superado»

«Yo estaba bajo el cuidado de un psiquiatra en ese momento, ella seguía diciendo que cambiaría mi medicación, pero nunca dijo que había grupos de apoyo ni nada». Rebecca fue diagnosticada con depresión en 2012 después del nacimiento de su tercer hijo. En 2014 se intensificó: cambió de trabajo, se separó de su compañero y se mudó a Francia. «Hice muchos cambios de estilo de vida para superar la depresión y la adicción y para mí eso ha funcionado», dijo.

La experiencia de Rebecca queda enmarcada en la futura aprobación por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), esperada para mayo de 2019, del 'Trastorno del comportamiento sexual compulsivo' como enfermedad.