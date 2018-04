José Ángel de la Casa padece párkinson Diagnosticado hace 14 años, el periodista se retiró en 2007, tres años después de que le diagnosticaran la enfermedad EL COMERCIO Gijón Miércoles, 4 abril 2018, 12:03

El periodista José Ángel de la Casa padece párkinson. Jubilado ya desde hace 11 años, padece párkinson. Así lo cuenta el propio José Ángel en un documental, 'Un señor como una Casa'. Diagnosticado hace 14 años, De la Casa se retiró en 2007, tres años después de que le diagnosticaran el párkinson.

Un día, durante una retransmisión deportiva, notó unos temblores en la mano derecha al agarrar el micrófono. «Aquello me obligó a cambiarme el ‘micro’ de mano y, después, a utilizar micrófonos de corbata para que no se notara el temblor. A mí no me importaba, pero al espectador le podía distraer aquel movimiento que me delataba», reconoce De la Casa.

Al principio no lo hizo público, solo conocían su dolencia sus amigos y conocidos, aunque algunos problemas de movilidad ya se le podían apreciar y los intentaba disimular cuando estaba ante la cámara.

De la Casa se jubiló aprovechando el ERE de Televisión Española. Después, todavía colaboró dos años con los canales autonómicos de la FORTA, retransmitiendo fútbol.

Su padre también padeció la enfermedad.