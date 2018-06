El joven al que riñó Macron «está bastante mal» El chico, que fue reprendido por el presidente de Francia, ha pedido que no se publique más información sobre él EL COMERCIO Miércoles, 20 junio 2018, 01:00

El vídeo de Emmanuel Macron afeando a un alumno de instituto su conducta ha causado numerosas reacciones a favor y en contra del gesto. El mandatario regañó al joven por dirigirse a él de manera informal —«¿Qué pasa, Manu?», le preguntó el chico, con evidente guasa, después de cantar «La Internacional»— y le exigió que le llamase o «señor presidente o señor». Luego subió las imágenes a su cuenta de Twitter acompañadas por un mensaje: «El respeto, es lo mínimo en la República —sobre todo un 18 de junio, sobre todo en presencia de los miembros de la Liberación. Pero eso no impide tener una conversación distendida».

La periodista Camille Crosnier, también a través de Twitter, ha rechazado el gesto del mandatario, y se ha hecho eco de la situación que vive el joven después de lo ocurrido: «Hola, Emmanuel Macron. ¿Sabe que acabo de ver al joven en su colegio y que está bastante mal porque todo el mundo se ríe de él? Acaba de volver a su casa, no quiere hablar con nadie, tiene incluso miedo de tener problemas en el instituto. Buenos días».

Crosnier, que además ha publicado una crónica en el medio «Explicite», ha narrado así el ambiente que se vive en el centro educativo: «El estudiante vive a dos pasos. Uno de sus compañeros de clase me confirma que en el colegio solo se habla de eso desde por la mañana, y que aunque el chico tiene la costumbre de «hacerse el listo», todo el mundo se ríe de él y es «un poco duro»». Además, el protagonista de las imágenes, según cuenta la periodista, le ha dirigido unas escuetas palabras: «Por favor, no diga mi nombre, nada, tampoco mi dirección, mi ciudad, mi colegio, nada. No quiero tener problemas en el instituto».

Coucou @EmmanuelMacron et @Elysee, vous savez que je viens de voir le jeune garçon à son collège et qu'il est bien mal car tout le monde se moque de lui? II vient de rentrer chez lui, ne veut parler à personne, il a mm peur que ça lui porte préjudice pour le lycée. Bonne journée — Camille Crosnier (@CamCrosnier) 19 de junio de 2018

Después de la regañina de Macron, el joven respondió un «sí, señor presidente» que no fue suficiente para el mandatario. «Muy bien. Y haces las cosas en orden. El día que quieras hacer la revolución, aprende primero a tener un diploma y a alimentarte por ti mismo, ¿de acuerdo? Entonces ya podrías ir a dar lecciones a los demás», le espetó a continuación, dándole una palmadita en el antebrazo. El adolescente asintió de nuevo antes de que el presidente de Francia continuara saludando al público en Mont Valérien, oeste de París, durante el 78 aniversario del mensaje que el general Charles de Gaulle dirigió desde la «BBC» a los franceses para pedirles continuar el combate contra el régimen alemán, símbolo del nacimiento de la Resistencia durante la ocupación de Alemania.