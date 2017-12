QUÉ ES DE... «Leer el pensamiento a Trump sería de traca» Anthony Blake ahora y en 2002, cuando adivió el Gordo de la lotería. Anthony Blake «Todo lo que seas capaz de imaginar dentro de unos parámetros de coherencia se puede conseguir», asegura el mago asturiano, que el día 19 estará en el Teatro Filarmónica M. F. ANTUÑA GIJÓN. Domingo, 10 diciembre 2017, 01:09

Muy pragmático y realista es este hombre que prefirió la magia a la medicina y a quien no le hace falta que sea Navidad para repartir ilusiones. Anthony Blake (José Luis Panizo en el DNI, Oviedo, 1958 ), que el día 19 estará en el Teatro Filarmónica de Oviedo con 'Prácticamente improbable', no tiene ni truco ni pócimas mágicas para arreglar España.

-¿La Navidad es mágica o puro merchandising?

-Las caras de los niños no son merchandising. Es una época de encontrarnos con la familia, de comprar ese décimo de lotería para compartir con los amigos, de ver qué hicimos y con qué intenciones afrontamos el año siguiente.

-De encontrarse con la familia, ¿y de sobrevivir a ella?

-Es tiempo de sonreír, sonreír y sonreír. Hay que sobrevivir a la familia, claro, pero es lo que tenemos, somos lo que somos gracias a la familia.

-Lotería. Seguro a que todo el mundo quiere que la compre usted.

-En la peña de amigos compramos décimos y los repartimos entre todos. Evidemente, cuando yo llego todos dicen que el mío es el bueno.

-Me juego el cuello que le van preguntando por la calle por el Gordo.

-Pues sí. Hace poco iba cruzando un arco de control del aeropuerto de Madrid y se me se acercó un vigilante pidiéndome el número que iba a tocar. Le dije el 37, el primero que me salió, y estoy convencido de que fue a buscar un 37. Y el caso es que todos los que estaban alrededor preguntaban: «¿Qué número dijo?»

-¿Carga con el peso de aquel Gordo adivinado?

-No, simplemente la gente se acerca a pedirte un autógrafo y la foto y abunda la pregunta de la lotería. Y mire que fue hace 15 años, es la campaña de publicidad más efectiva y más barata que nunca nadie pudo pensar.

-¿Papa Noel o Reyes Magos?

-Reyes Magos de toda la vida.

-Escriba su carta.

-Poder estrenar lo que creo que voy a poder estrenar a finales de marzo primeros de abril y seguir con mi familia como estoy, que mi hija se venga a vivir a Madrid, que ahora está en Gijón y la quiero tener más cerca de mí, y luego a ver por dónde sale el sol.

-¿Cómo será el nuevo show?

-Es una nueva majarada mía. Tiene una cierta continuidad del espectáculo anterior que se llamaba 'No vengas solo'. Este aún no tiene nombre, hasta que no estén las piezas encajadas, es tremendamente interactivo, van a aparecer cosas muy curiosas. En un momento voy a hablar con el público desde la pantalla cuando yo estoy también en el escenario.

-¿Mago, ilusionista o mentalista?

-Soy mago, porque la mía es una de las especialidades de la magia; soy ilusionista, porque soy creador de ilusiones, y soy mentalista porque es mi especialidad.

-¿Hasta dónde puede llegar la mente?

-Todo lo que seas capaz de imaginar dentro de unos parámetros de coherencia, puedes conseguirlo. Solo hay que poner caminos, medios e intención.

-O sea, hay que esforzarse. ¿Somos vagos?

-Exactamente. Nos vamos acomodando y hay que poner los palos en su sitio, hay que poner intención, fe, ganas e ilusión.

-¿Hasta qué punto nos controlan las mentes?

-Yo hace años monté un espectáculo que se llamaba 'Lo saben todo de ti'. Cada vez que sales a la calle una cámara te enfoca, dejas rastro con una tarjeta... Estamos en una sociedad globalizada y eso implica direccionalidad y una cierta programación, pero yo no voy a pensar en un gran hermano, tampoco nos hagamos tantas pajas mentales. Sí, estamos mediatizados, pero en el futuro el hombre va a seguir teniendo la libertad de moverse, de entrar y salir, de apagar y encender el televisor.

-¿Internet es magia o desastre?

-Estamos en un mundo en el que no hay ningun tipo de control. Tú en redes sueltas lo que sea y se queda ahí para siempre. Me inquieta, es un pequeño monstruo que está por ahí danzando... Pero tiene su parte positiva. Tanto tiene de bueno como de malo.

-Usted que aprendió con Magia Borrás, ¿se imagina haber crecido con youtube?

-¡Madre del alma bendita! En aquella época la poca magia que podíamos ver grabada era en películas de súper ocho y veíamos 500 veces la misma. Los magos de mi generación teníamos los libros, y donde esté un libro que se quite cualquier vídeo o tutorial. Al libro le pongo yo las imágenes, las caras, los paisajes; lo otro es explícito.

-¿Usted se acuerda de su primera vez en un escenario?

-¡Cómo se me va a olvidar! Con 20 o 21 años, me contrataron para actuar en una primera comunión en Gijón. En el salón de al lado había una boda y a los 20 minutos empezó a tocar la orquesta y yo sin micrófono; por muchos gritos que daba, la orquesta se lo comía todo. Después, cuando dejé Medicina y me dediqué a la magia, recuerdo que actué en un cabaret que había enfrente de la Cruz Roja.

-Es de Oviedo pero vivía en Gijón.

-Me fui a vivir de Oviedo a Gijon para no discutir con mi madre: «¿Prefieres ser titiritero a médico?» Esto era cada lunes y cada martes. Viví en Doctor Hurlé dos o tres años, hasta que me vine a Madrid.

-¿Y qué echa de menos?

-El mar.

-¿Una receta mágica para España?

-No lo sé. Estuve de gira en EE UU, la gente me preguntaba por Cataluña y me miraba como diciendo qué me estás contando. Tiene un arreglo muy raro. Es un diálogo de sordos.

-¿Qué me dice de la desaparición de Puigdemont?

-Más que desaparición es escapismo. Es el Houdini de la política.

-¿Puestos a hacer desaparecer a alguien?

-Tengo una lista largúisima pero no nombraré a nadie.

-¿A quién hace aparecer?

-¿Sabe un personaje al que me gustaría hacerle magia? Al papa Francisco, me cae bien ese paisano.

-¿Y leer el pensamiento?

-A Donald Trump, eso puede ser de traca total.

-¿A Kim Jong un no?

-No, iba a ser un pensamiento lineal, muy aburrido. Trump te puede salir por todos lados, sería divertidisimo. Y leerle el pensamiento a su mujer, un filonazo.