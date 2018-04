Localizan al 'mejor cuerpo' de la Guardia Civil: «Mi mujer es la que más disfruta con esto» El agente Jorge Pérez, en la fotografía que se hizo viral. El agente Jorge Pérez se convierte en fenómeno viral tras un tuit de @guardiacivil. «Es obligatorio estar en condiciones físicas para mi trabajo», asegura en esta entrevista PILAR ROJO Sábado, 28 abril 2018, 14:03

Decenas de miles de 'likes' y miles de respuestas ha generado en la red social Twitter una imagen de Jorge Pérez Díez, guardia civil destinado en Aguilar de Campoo que encabeza un mensaje que se ha hecho viral. Junto a su imagen, el mensaje 'Aunque por fuera nos veas vestidos de uniforme, por dentro no somos diferentes a ti. Trabajamos por tu libertad y seguridad. Si nos necesitas, llama al 062'. La desproporcionada reacción en las redes le provoca halago y, sobre todo, diversión, aunque aún mucho más a su esposa, según confiesa. «La repercusión ha sido espectacular, lo han leído incluso amistades que tenemos en Hispanoamérica», apunta a El Norte de Castilla.

Jorge Pérez Díez es cántabro, nacido en Reinosa hace 35 años, y pertenece a la escala de cabos y guardias, «aunque hay gente que cuestiona si de verdad soy guardia civil, y digo que sí, que ingresé en el Cuerpo en el año 2005», bromea para disipar cualquier duda sobre sus dotes como modelo profesional. Su primer destino fue Lérida, formó parte del Grupo de Acción Rápida (GAR) durante siete años. Lleva ahora tres años como miembro de la Comandancia de Palencia y desempeña su trabajo en Aguilar de Campoo.

–¿Imaginó en algún momento la trascendencia que tendría para usted ser protagonista de este tuit en la Guardia Civil?

–Para nada. De hecho, me enteré de la existencia de la foto una noche estando en casa, en la que de repente me empezaron a llegar mensajes por 'whatsapp' de amigos y familiares en los que me decían que me habían visto en Internet. Fue una gran sorpresa.

–¿Cómo se siente ahora que su imagen ha generado miles de 'likes'? Supongo que orgulloso...

–Bueno, creo que el adjetivo adecuado sería halagado, aunque también sorprendido, desconocía la potencia de estos efectos virales de la Guardia Civil. He de reconocer que ha sido algo espectacular. Incluso he recibido mensajes de amigos que me han visto desde Venezuela, México o Miami.

–Usted encarna un modelo de hombre actual, que se cuida, atlético... ¿Es una forma de acercar a la población también el Cuerpo de la Guardia Civil?

–Siempre me ha gustado el deporte, el esfuerzo, el sacrificio, la superación, todo eso te hace sentir vivo, te da confianza y seguridad. Creo que es de obligado cumplimiento en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mantenerse en unas óptimas condiciones físicas, así como mantenerse actualizado en temas legislativos. La Guardia Civil es una institución con más de 170 años de historia y la policía mejor valorada por los ciudadanos, no podría ser de otra manera que dando ejemplo a nuestros ciudadanos.

–¿Y un atractivo para que se incorporen nuevos jóvenes al cuerpo?

–Cada vez hay más gente opositando para ello, es una profesión que te aporta una estabilidad laboral. También el amplio abanico de especialidades con las que cuenta el Cuerpo hace que cada día más jóvenes se decidan a intentarlo, y si con nuestra imagen podemos invitarles a ello, pues perfecto.

–¿En qué medida un cuerpo profesional como la Guardia Civil necesita estas iniciativas?

–Creo que es indiscutible que vivimos en la era de la tecnología, las redes sociales se llevan parte de nuestra atención diaria. Lo que antes podía pasar inadvertido hoy, puede volverse viral en cuestión de horas, la Guardia Civil lo sabe, y es una manera de acercarse al ciudadano, es totalmente compatible dar una imagen seria, pero también desenfadada y simpática.

Siga leyendo en El Norte de Castilla.