Yo logré comprar un billete de 25 euros de Renfe ENRIQUE SÁNCHEZ Consejos de usuario para lograr uno de los billetes con descuento que ofertará la compañía ferroviaria la madrugada del 22 al 23 de diciembre IBAN GARBAYO Martes, 19 diciembre 2017, 17:34

Puede decirse que soy afortunado. No porque me haya tocado la lotería. O quizás sí. Lo soy por haber sido capaz de convertirme en una de las personas que han logrado comprar uno de los 'famosos' billetes con grandes descuentos lanzados por Renfe dentro de su promoción por su XXV aniversario.

Este martes, el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, ha anunciado que la compañía ferroviaria volverá a lanzar una nueva remesa de billetes de AVE a un precio de 25 euros a partir de la medianoche del 22 al 23 de diciembre. Seguramente, esta vez sea más fácil lograr uno de los ansiados tickets. ¿La razón? Renfe ha señalado que para esta ocasión se pondrán a la venta 50.000 billetes, el doble de lo ofertado en las anteriores promociones. Basta con recordar que durante las anteriores ofertas los billetes se llegaron a agotar incluso en menos de una hora, dada la alta demanda e interés que viene registrando esta iniciativa comercial.

Si no les ha tocado esta 'lotería' y quieren ser uno de los agraciados sigan leyendo. No todos los días podemos viajar por toda España a un precio tan razonable. Muchos se preguntan cómo lo logran los afortunados. Sé lo que me dirán: el servidor se colapsa, es muy tarde y mañana hay que trabajar... Pero se puede lograr.

La clave es la paciencia. No sé la de veces que le di al F5 cuando la página se encontraba fuera de servicio. Puede decirse que hasta se borró parte de la pintura de la tipografía de mi teclado, pero todo eso daba igual cuando estaba en juego un billete a 25 euros.

Un amigo mío me recomendó registrarme previamente en la web de Renfe para acelerar el proceso. Sí, no soy el único que lo logró, existen más personas. Esa misma tarde procedí a hacerlo e incluso apunté los horarios que más me interesaban. Llegados a este punto hay que dejar claro que todos los billetes no tienen aplicado este descuento, pero sí que es verdad que se ofrece un amplia variedad de destinos y horarios. Este pequeño truco que menciono también lo lleva recomendando la propia compañía de tren desde que comenzó a lanzar esta promoción el pasado mes de abril dentro de su campaña #25AniversarioAve.

Llegó la hora

Diez minutos antes de las 00.00 me coloqué en el sofá de casa con la tableta electrónica. Llegó la hora y comprobé al realizar la búsqueda que me interesaba que la promoción ya se encontraba activa. Tenía mi usuario activo y todo iba sobre ruedas. Pinché en los horarios que me interesaban y cuando iba a proceder a realizar el pago... ¡sorpresa!: "Inténtelo más tarde". Está claro, no iba a ser el más listo de la clase.

Para hacer más amena la espera me metí en Twitter y empecé a comprobar el enfado de cientos de usuarios que se quejaban de la poca capacidad de la compañía en solucionar este problema visto lo que había sucedido en las anteriores ocasiones. Pensé que igual alguno tenía la solución definitiva, pero no fue así. Sin embargo, la verdad es que hasta me lo pasé bien. Muchos usuarios recurrieron a su ingenio y se pusieron a compartir divertidos comentarios o 'gifs' que sin duda hicieron mucho más amena la espera.

La verdad que 'refrescar' la página constantemente tampoco sirve de mucho. Otro de los trucos consiste en armarse de paciencia y dejar pasar unos minutos para volver a tratar de comprar el billete. Y, antes de volver a entrar, borrar la caché del navegador, para que ésta pueda realizar una nueva búsqueda sin recurrir a la información de que ya disponía anteriormente.

A las doce y cuarto la frustración comenzó a hacer mella en mí. Observaba en Twitter la satisfacción de algunos usuarios que habían logrado comprar un billete mientras yo no pasaba de la página de inicio. Comencé a sentir el miedo de quedarme sin billetes. Tras varios amagos en los que coqueteaba con llegar a la página de pago llegó mi momento. Media hora más tarde lograba completar el proceso y adquirir uno los billetes. Lo había conseguido. ¡Me había tocado mi versión de el 'Gordo' de la lotería!