Las abuelas, el móvil y la imposible 'lucha' por sacar una foto Sin quererlo grabaron un gracioso y tierno vídeo mientras intentaban, o más bien, 'luchaban', por sacar la foto EL COMERCIO Gijón Domingo, 27 mayo 2018, 12:28

La Basílica de Nuestra Señora de Luján está en Buenos Aires y es un lugar de obligada visita. Así lo decidieron dos amigas argentinas que quisieron inmortalizar el momento en sus teléfonos móviles. Pero lo que parecía algo tremendamente fácil se convirtió en una especie de pesadilla para estas dos abuelas. El manejo de sus terminales era el problema. La intención de las mujeres era una foto, una foto de la Basílica, simplemente. Pero en el paisaje comenzaron a participar elementos ajenos a sus deseos y la 'doma' del móvil se convertía en una subida al Tourmalet en pleno julio y con ruedines.

Los nervios comenzaron a aflorar y el encuadre y la basílica no tenían solución de continuidad. Sin quererlo grabaron un gracioso y tierno vídeo mientras intentaban, o más bien, 'luchaban', por sacar la foto.

«¿Por qué no me saca lo que estoy enfocando? Me estás sacando aquello de allá. No enfoques al caballo, el caballo está para allá, no va a sacar al revés, no sé, yo en la mía lo vi, mirando para allá sacas».

En un momento dado, decidieron preguntar a unos chicos, «entendidos en la materia», el misterio de sacar una imagen. Los muchachos descubrieron que las abuelas habían estado todo ese tiempo grabando un vídeo de su 'hazaña'.