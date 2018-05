«Quien convivió con un sufrimiento que requiere eutanasia se hace activista»

El pasado martes el Congreso admitió a trámite una proposición de ley remitida por el Parlament de Cataluña que abre la puerta a la legalización de la eutanasia. Los votos a favor de PSOE, Unidos Podemos, ERC, PNV y PdeCAT y el tono del debate hacen pensar que pueda ser aprobada. Los socialistas cuentan con una proposición más ambiciosa que no solo despenaliza esta práctica, sino que la regula en los ámbitos sanitario y jurídico. Una propuesta que la senadora y secretaria de Sanidad del PSOE, María Luisa Carcedo, espera que salga adelante.

-Parece que la eutanasia puede ser legalizada.

-Nuestra propuesta no pasó a Pleno, lo hizo la que se presentó a propuesta del Parlament de Cataluña. Esta es muy parcial, solo modifica el Código Penal, pero no regula nada más. Nosotros no nos quedamos solo en despenalizar el ayudar a una persona a morir en caso de enfermedad grave, es que regulamos cuándo se puede solicitar esa ayuda para morir.

-¿Cuenta el PSOE con los apoyos para sacar adelante su propuesta?

-A la vista de la votación de mañana (por hoy), podemos esperar que el resultado sea similar. Todos los grupos salvo Ciudadanos y el PP se mostraron a favor. No es suficiente lo que se aprobó el martes.

-Hace 15 meses el PSOE se abstuvo en una propuesta de Podemos sobre este tema.

-La diferencia fundamental es que el debate se hizo en el contexto de la muerte digna. Creemos que son dos asuntos diferentes. La muerte digna se refiere a la atención sanitaria en el proceso de muerte. Esto es otra cosa, se refiere a personas que tienen una enfermedad diagnosticada o una enfermedad grave irreversible y sin tratamiento curativo; donde la persona considera que eso es incompatible con su dignidad personal, que le resulta insufrible e insoportable ese proceso y quiere adelantar la muerte. Una es una ley sanitaria y la otra regula derechos objetivos.

-El CIS, en datos de 2009, decía que el 58% de la población estaba de acuerdo con la eutanasia. ¿Es un porcentaje suficiente?

-Hay estudios que elevan esa cifra hasta el 84%. El porcentaje fue subiendo. La sociedad madura y se va liberando de amarras ideológicas y morales que sobre todo tienen orígen religioso. Lo que es claro es que cuando hay una familia que pasa por un caso así se dispara la sensibilización. La persona que convivió con un familiar que padeció un sufrimiento de esta naturaleza no solamente es partidaria sino que se convierte en una activista.

-¿Cómo plantean la objeción de conciencia de los médicos?

-Los médicos podrán hacerse objetores para este tipo de casos. Lo único que pedimos a las comunidades autónomas es que creen un registro.

-¿Se prestará este servicio en la sanidad privada?

-Es un derecho y se puede solicitar en la sanidad pública, en la privada o en su domicilio.

-¿Temen la reacción de la Iglesia?

-Están en su derecho de ir con sus valores y me parece respetable. Lo que cuenta aquí no son los valores religiosos, morales o vitales de personas ajenas sino los valores vitales de la persona demandante. A mí no me vale que a personas como Ramón Sampedro, que consideran que las suyas no son condiciones para vivir y no quieren seguir sufriendo, se les apliquen valores religiosos de personas ajenas. Ellos sabrán y ellos decidirán autonomamente porque la Constitución en su artículo 1 declara tajantemente la libertad como primer derecho fundamental de la persona.