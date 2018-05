«Tengo un máster en garabatu» Ramón Blanco, en Oviedo, donde reside. / PABLO LORENZANA Ramón Blanco, líder de Los Berrones, celebra treinta años de carrera musical con «la voz como un cañón» y una premisa: «No me quiero ver patéticu» A. VILLACORTA OVIEDO. Domingo, 13 mayo 2018, 03:37

La voz de Ramón Blanco fue la responsable de que todo un país y parte del extranjero no se pudiese sacar de la cabeza durante meses aquello de «Nun yes tú, nun yes». De esa hazaña se cumplen este mes -agárrense- treinta años, pero el de Tolivia sigue teniendo cuerda para rato y ultima disco de Los Berrones, que compagina con su trabajo como profesor del IES Nº 1 de Gijón. « Tengo la voz como un cañón. Lo único que no quiero ye veme patéticu en el escenario». Y, aunque no se lo crean, este padre de un hijo de once años se declara «muy nerviosu y muy tímidu»: «Cuéstame mirar a los gueyos. Y, quieras que no, la vista baja y hay muchos malentendidos. Nunca ligué nada, porque nunca supe ver más allá de les narices. A veces, veníen moces, pero siempre tenía miedo de quedar mal».

-Lugar y fecha de nacimiento.

-Nací en Barredos, pero desde los dos años viví en Tolivia.

-¿En el año...?

-En el 60, pero eso no se pregunta, coño. Pon que fue «cuando el franquismo entraba en la etapa final» (Ríe).

-¿El 'Nun yes tú' es homófobo?

-Hay xente que diz que tien esi tufillo. Pero, si lu tien, fue inconsciente, quizá porque la sociedad era así. No había tanta sensibilidad como ahora. Pasa lo mismo que con les reivindicaciones de les muyeres. Tienen toda la razón del mundo. Porque hasta ahora la mayoría de nosotros considerábamos que había coses que entraben dentro de lo normal como decir piropos. Eso fízose siempre, pero ye verdad que, si lo pienses bien, ¿por qué? Si vamos caminando a la igualdad, tien que haber igualdad de verdad.

-Hábleme sobre los comienzos.

-Cuando empezamos, no teníamos formación. Teníamos afición y gracies. Como los maletillas y los toreros. Pero nos salió todo muy rodado. La primera maqueta la mandamos al concurso de Los 40 Principales en el verano del 88 y nos la seleccionaron. El premiu era grabar un single. Ahí ya tocamos el cielo. Acuérdome de que el día que marché pa la mili, el 30 de noviembre, ya estaba finiquitado. Y, cuando fuimos a Madrid a grabar el discu, era como ir a Hollywood.

-¿Dónde le tocó cumplir con la madre patria?

-En Noreña. Ya tenía 28 años. Agoté les prórrogues mientras estudiaba con la esperanza de nun dir. Pensaba que igual libraba, pero no lo logré (Ríe).

-¿Y cómo le fue?

-El verano del 89 fue brutal. Nunca pasé tantu sueñu como en aquella época porque había que tar en el cuartel a les siete de la mañana sí o sí. Acuérdome de tocar en Candás y luego ir de frente pa' el cuartel.

-¿Qué había estudiado?

-Magisterio y Filología Hispánica en Uviéu. Y, después, años más tarde, fue cuando hice la especialización de Filoloxía Asturiana, que, en contra de lo que mucha xente piensa, no ye un cursillín de una semana. Eren dos cursos, pero yo fícelo en un añu. Los que damos Asturiano no bajamos del monte, como algunos creen.

-Y ahora imparte clases como interino tras renunciar a una plaza fija durante el boom del grupo. ¿De qué?

-Doy mitad y mitad, Lengua Española y Asturiano, a chavales de 12 a 18.

-También hay gente que piensa que ser profesor es un chollo.

-El que quiera ser profesor tien ahí la facultad, las oposiciones y los CPRs pa facer cursillos y cursillos a ver si logra garrar puntos y, con un poco suerte, a lo mejor a los treinta y picu años igual consigue una sustitución de quince díes. Pal que piense que ye un chollu, ta ahí abierto.

-¿De esta va la oficialidad?

-Yo no me atrevería a aseguralo, pero parez que un pasu importante sí que se ta dando. Sobre todo, el aparente cambio de posición del PSOE ye algo que llevábamos esperando años y años. Adrián Barbón, que ya me caía bien antes, aparte de ser vecín, creo que me ta cayendo meyor tovía (Ríe).

-¿Conocen sus alumnos su faceta de rey del 'agro-rock'?

-Pa ellos soy un pesáu, como todos los profesores.

-¿Y eso?

-Ellos no conciben nada sin el teléfono o los ordenadores. Atender al maestro les cuesta muchísimo porque se aburren con casi todo. Ye un problema gordu que, al tar todo el día con pantallines, eso resta tiempu de lectura y escritura. Y hay que leer coses que sean más largues que un tuit. Los guajes, lo que ye estudiar como se entendía antes, lo de chapar un tema, normalmente non estudien prácticamente nada. Lógicamente, tontos no son y algo les va quedando, pero estudiar pasó a la historia.

-¿Y qué hace usted?

-Trates de exigir el mínimo. No tienes más remediu que ablandar un poco porque, si no, sería un caos. Si se usasen los parámetros de antes, casi exclusivamente por los resultados de los exámenes, el índice de aprobados bajaría notablemente.

-¿Utiliza el profe las redes?

-El Facebook. De la dimisión de Cifuentes entereme por ahí.

-¿Y qué le pareció?

-Daste cuenta de que son xente que no trabayó nunca. Esta nunca peló una ablana ni cabruñó un gadañu ni cató una vaca ni apañó una castaña ni nada. Parez mentira, pero hay xente que en su vida garró un mangu.

-¿Ejemplos?

-Este tipo de personajes responde a un perfil muy determinado. Son fíos de papá. Del franquismo, claro. Fíos de gobernadores civiles, exministros, militares... Y todos estudien en colegios y universidades privaes su carrerina. Y o son muy listos todos o tienen la plaza pública esperándolos a la primera. Luego, gusta-yos lo privao, pero la placina está ahí. Después, no la trabayen, porque los 24 o 25 ya entren de concejales. Y, de ahí, se colocan de diputados, conseyeros, delegados del Gobierno... Así pasen treinta años y nunca ficieron otra cosa. Cifuentes ye un casu paradigmáticu. Pero, como ella, hailos a puñaos.

-Deduzco que no vota a Rajoy.

-Me cuesta entender cómo la xente vota a líderes que son el antilíder como él: carisma cero, cultura general nula, en inglés ye un mamerto, capacidad de oratoria nada. Podía ser guapu, pero tampoco. Yo solo le reconozco cierta habilidad cuando tiene el tema preparáu, pero, cuando lu pillen improvisando, no suelta más que babayaes. Con el añadido de que, como ye gallegu, tol mundo se ríe. Creo que ye lo más sinvergüenza que vi en el sentido más literal de la palabra. Gustaríame velu en una partida de Trivial a ver de qué sabe aparte de entender de fútbol.

-Confiese: ¿y usted cuánto hace que no coge una fesoria?

-Igual va dos semanes. Un domingo, por ejemplo, comes en casa de tu madres les fabes, en el pueblu, y ye raro que no garres el hachu pa partir leña. Hay coses que no se me dieron nunca como segar a gadañu, que ye difícil. Pero volver yerba y facer montones tócame todos los años. Impepinable. Tengo un máster en garabatu.