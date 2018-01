El drama de Maxi Borgaro, cantante callejero argentino Borgaro saltó a la fama como un torrente viral gracias a los vídeos que subían a las redes los transeúntes EVA VÉLEZ Gijón Sábado, 27 enero 2018, 14:51

Maxi Borgaro es un cantante callejero estrella de las redes sociales en Argentina. recibe el apoyo y condolencias de sus miles de fans, ya que él y su familia están viviendo un drama.

Su hijo Santi, un bebé de apenas mes y medio, fallecía tras una lucha titánica por superar serios problemas de salud desde su nacimiento.

Borgaro saltó a la fama como un torrente viral gracias a los vídeos que subían a las redes los transeúntes que se lo encontraban por las calles de Buenos Aires. Lo llaman el 'Elvis argentino', ya que imita a la perfección al rey del rock and roll.

Borgaro logró la fama cantando 'Always on My Mind', una de las canciones más memorables de Elvis Presley, en una esquina de Buenos Aires.

Lo que empezó como una aventura como remedio ante la falta de trabajo, terminó cambiándole la vida por completo al convertirse en una estrella viral. Seguido por miles de fans en todo el mundo, es ahora cuando él, su mujer y su otro hijo Mateo están recibiendo todo el amor y el calor necesarios en unos momentos trágicos.