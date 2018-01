Un médico denuncia el racismo que sufre: «Me dijo que no se dejaba tocar por un negro» Andi Nganso Andi Nganso, camerunés de 30 años, expresó en su cuenta de Facebook los episodios racistas que ha vivido en el ambulatorio donde trabaja EL COMERCIO Gijón Miércoles, 31 enero 2018, 12:02

«Yo no me dejo tocar por un negro», dijo una paciente al doctor Andi Nganso, 30 años, que estaba preparado para auscultarla en el ambulatorio médico de Cantú, ciudad de 37.500 habitantes de la provincia de Como, en la rica región de Lombardía, al norte de Italia.

Nganso, natural de Camerún e italiano de adopción pues llegó a los 12 años a este país, no se descompuso y respondió a la paciente, una señora en torno a los 60 años: «Yo le doy las gracias. Tengo un cuarto de hora para tomarme un café».

Su caso refleja los graves episodios discriminatorios que aún hoy sufren miles de personas en todo el mundo.

En su testimonio, Nganso explica que se ha encontrado a pacientes que no han "logrado disimular su desagrado" al encontrarse con un médico negro. Cuenta que ha visto como padres les decían a sus hijos que "no hablaran con hombres negros", "otras veces, cuando me han visto han abandonado el ambulatorio con alguna excusa. No me indigno, pero esta vez la reacción de la paciente me dejó helado", explicó Nganso en su cuenta de Facebook..

La Asociación de Médicos de Origen Extranjero en Italia (AMSI) y otros movimientos han condenado este caso, y han apelado a la necesidad de preguntarse "por qué el racismo está creciendo" en el país, con una referencia velada a la actitud de algunos políticos de la ultraderecha, en particular de la Liga Norte. "Las discriminaciones al personal médico de origen extranjero han aumentado un 30%, también en lugares públicos, en peticiones de alquiler de pisos o préstamos de los bancos", apunta la AMSI.