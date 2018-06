«¿De verdad que no nos echas de menos?», el tierno mensaje de una de una niña a su padre divorciado EL COMERCIO Gijón Viernes, 8 junio 2018, 05:04

Las redes sociales en su faceta más emotiva. Una publicación de Instagram de un guardia civil asturiano ha servido para unir a una niña con su padre, al que no veía desde la separación de sus padres. El agente llanisco publicó una imagen en su cuenta personal en la que se le podía ver despertando a su hija con un abrazo.

La escena despertó la ternura de otros usuarios de las redes sociales. Tanto, que la madre de una de sus seguidores decidió enviarle un mensaje para contarle su historia: «Tengo una hija de 17 años, cuando me divorcié tenía 8. Cuando cumplió 13 su papá se casó de nuevo y dejó de visitar a sus niños porque tuvo otro». Según relata, la pequeña se emocionó tanto con la imagen que no se resistió y decidió enviarle un mensaje de whatsapp a su padre para retomar el contacto.

«¿De verdad que no nos echas de menos? Es muy triste que casi sólo conozcas a tus hijos por fotos. Yo sólo pedía unas horas contigo, que me riñeras y que fueras mi padre. Desde tu boda no pasamos un finde juntos. Jamás unas vacaciones. Y en Navidad no nos quieres ni en la mesa. Pues tengo mis derechos. Quiero verte», escribió la menor.

El agente llanisco fue el encargado de comunicar a sus seguidores que la historia tenía final feliz y que, padre e hija, habían vuelto a ver.