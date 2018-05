Miles de mujeres se manifiestan en Madrid clamando justicia: «Tranquila, hermana, aquí está tu Manada» Cientos de personas, en su mayoría mujeres, protestan frente al Tribunal Supremo de Madrid. / Ballesteros (Efe) La concentración ha sido encabezada por una pancarta con el lema 'La calle, la noche, también son nuestras' EUROPA PRESS Madrid Viernes, 4 mayo 2018, 22:22

Miles de mujeres, y algunos hombres, han secundado la manifestación convocada este viernes 4 de mayo en la capital por el Movimiento Feminista de Madrid bajo el lema 'Stop cultura de la violación' para protestar por la sentencia que condena a los cinco miembros de 'La Manada' por abuso sexual y les absuelve de agresión sexual.

La movilización ha partido desde el Ministerio de Igualdad alrededor de las 19.15 horas, al grito de «no es abuso, es violación» y «tranquila, hermana, aquí está tu Manada». Los asistentes superan los 50.000, según la organización convocante.

La manifestación, encabezada por una pancarta con el lema 'La calle, la noche, también son nuestras', ha llegado a la sede del Tribunal Supremo, «máximo ejemplo de la justicia patriarcal», pasadas las 21.00 horas. Entre pitidos de silbatos y pancartas, los asistentes han proclamado que «Madrid será la tumba del machismo». «Que no, que no, que no tenemos miedo. Que sí, que sí, que sí tenemos rabia», han gritado en varias ocasiones. «Si no dices sí, también es violación» y «sola, borracha, quiero llegar a casa» son otros de los cánticos que ha coreado la marea morada, mayoritariamente formada por mujeres de todas las edades.

#YoSiTeCreo4M: En nuestro Instagram os hemos dejado algunas de las pancartas de la manifestación de hoy contra la cultura de la violación https://t.co/sMKItZRy0kpic.twitter.com/3ENbXUvPzX — eslang (@eslang) 4 de mayo de 2018

Ana, una de ellas, ha salido a la calle para expresar su «total rechazo» a una sentencia que «juzga a la víctima». También Leire, que ha asistido a la manifestación con sus dos hijas menores: «Si no dices sí también es violación», ha recalcado a Europa Press.

Entre gritos de «aquí estamos las feministas», se visibilizaban algunos hombres apoyando la movilización y pidiendo justicia. Joaquín y Enrique son dos de los que no han querido quedarse en casa este viernes porque están a favor de la protesta y, además, porque son abogados. «Estamos aquí por nuestro convencimiento hacia la igualdad», han declarado Europa Press. De hecho, creen que «cualquier persona con sentido común» debe movilizarse por esta causa, al tiempo que reclaman una actualización del Código Penal.

Por su parte, Ángeles dice que «la lucha feminista tiene que seguir» para cambiar «la mentalidad patriarcal» que, a su juicio, está «por todas partes». La marea morada, que ha expresado su «vergüenza» por la resolución judicial, ha recorrido en grupo varias calles céntricas de la capital durante dos horas hasta acceder a la Plaza de la Villa de Paris, frente a la sede del Supremo. En la plaza, bastante llena de gente, han leído el manifiesto que avisa de que la sentencia de La Manada «mina la confianza de las mujeres en las instituciones judiciales y en Gobierno». «Nos quieren solas y nos tienen en manada porque nosotras sí te creemos, porque nosotras somos manada feminista y hemos venido aquí a gritar que somos muchas las que hemos sufrido violencia sexual y nos han callado, pero que hoy ya no tenemos miedo, hoy ya no estamos solas», han asegurado las voceras del Movimiento Feminista de Madrid, antes de dar por concluida la manifestación.

Los asistentes han comenzado a disolverse antes de las 22.00 horas, entre los últimos cánticos de «jueces machistas, fuera del juzgado».