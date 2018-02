Por qué no hay chinos en los cementerios españoles y otros mitos desmontados Isabel Permuy (ABC) ¿Qué hay de cierto en las leyendas que rodean a la comunidad asiática en nuestro país? EL COMERCIO Martes, 13 febrero 2018, 15:51

Los chinos, un más que amplio sector de la población española que a pesar de llevar no pocos años optando por nuestro país como destino para echar raíces no ha dejado nunca de estar envuelto en un permanente halo de misterio generado, sobre todo, por el ingente número de leyendas y creencias que respecto a ellos circulan en España.

Sobre los chinos, los españoles dominamos como nadie la leyenda y el rumor: que si no hay chinos ancianos ni tampoco en nuestros cementerios, que si es casi imposible ver un gato vivo junto a un restaurante... por no hablar de ese «algo raro» que los chinos tienen que tener en sus finanzas cuando jamás se les ha visto ir a pedir un crédito al banco. «¿Pero de dónde sacarán el dinero los chinos?», se repetirá más de uno tras presenciar cómo en su calle no paran de abrirse negocios asiáticos. Sobre los inverosímiles relatos que respecto a este sector de la población circulan por España, ABC entrevistó en 2014 a Gäelle Patin-Laloy, responsable del Proyecto Diversidad e Interculturalidad de Casa Asia, para conocer de primera mano qué hay de cierto y qué de invención en tanto «cuento chino».

