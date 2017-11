El motivo por el que debes guardar las medias en el congelador La experta en moda y estilista profesional, Denise Caldwell lo explica EL COMERCIO Gijón Jueves, 30 noviembre 2017, 18:48

Las medias son una prenda más de este invierno como la bufanda o los guantes. Pero si hasta ahora las guardabas en el armario o en algún cajón, ahora debes hacerlo en el congelador por un motivo.

La experta en moda y estilista profesional, Denise Caldwell aconseja que antes de ponernos las medias, debemos meterlas en el congelador. Lo primero es empapar la prenda en agua e introducirla en una bolsa de plástico y dejarla en el congelador durante toda la noche. A la mañana siguiente, lo único que debemos hacer es descongelarlas.

Pero, ¿para qué? El motivo no es otro que para que no se produzcan esas molestas carreras. Caldwell, en declaraciones a 'The Sun', también asegura que este método ayuda al ropaje a mantener su color y no perderlo con cada lavado.