Una mujer manda a su marido al sofá tras una discusión y aparece muerto «Todavía me resulta difícil pensar en mis últimas palabras provocadas por la ira» ELCOMERCIO.ES Gijón. Miércoles, 12 julio 2017, 23:00

La historia comienza cuando Ashely Murrell, de Wellington (Inglaterra) pide a su marido, después de discutir con él, que se vaya a dormir al sofá. La sorpresa llegó a la mañana siguiente cuando descubrió a su esposo, Mikey Murrell, muerto en el mismo. «La vida es demasiado corta para irse a la cama enfadada y no gastar cada momento con la familia», explica la mujer en el diario británico Metro.

La noche antes de morir, Mikey estuvo trabajando 16 horas y su mujer se enfadó porque llegó a la vivienda demasiado tarde. Sin embargo, ella no sabía que había estado haciendo horas extras para pagar un viaje a Praga con motivo de su aniversario. «Me sentí tan culpable. Estaba tan enojado conmigo misma por hacerle dormir en el sofá. Todavía me resulta difícil pensar en mis últimas palabras provocadas por la ira. Cuando me enteré de que había estado ahorrando para llevarnos en un viaje de aniversario fue horrible», asegura. Ashley cuenta que el día en el que su marido falleció estaba cansado y su salud se estaba mermando.

Por ello, pide a las parejas que se besen y solucionen sus conflictos antes de irse a dormir. “La vida es demasiado corta para irse a la cama enfadada y no gastar cada momento con la familia”, sentencia esta madre con tres hijos.