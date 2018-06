El último aviso de la Guardia Civil: multas si te pillan conduciendo así en verano

Has escuchado alguna canción 🎶🎵 del grupo "No me pises 👣 que llevo CHANCLAS", seguro que si.



Pues, quédate con este estribillo: "No le pises 🎛 que llevas CHANCLAS".



Si lo haces pueden denunciarte por no ser capaz de mantener la libertad de movimientos.#ViajeSeguropic.twitter.com/bSJcJZ4Yaz